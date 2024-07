Aleksandra i Michał Żebrowscy są jedną z najlepiej dobranych par w polskim show-biznesie i mimo że kilkanaście lat temu ich relacja budziła wiele skrajnych emocji, ze względu na różnicę wieku, to małżonkowie nie przejęli się opinią innych i dalej budowali swój związek. Zarówno Ola jak i Michał są aktywni w mediach społecznościowych i chętnie dzielą się tam swoim życiem, jednak najnowsze zdjęcie opublikowane przez żonę Żebrowskiego wywołało spore poruszenie. Dlaczego?

Aleksandra i Michał Żebrowscy nie dzielą wspólnego łoża. Media obiegło wymowne zdjęcie

Aleksandra i Michał Żebrowscy dopiero co świętowali 15. rocznicę ślubu. Zakochani pobrali się w 2009 roku i od tego czasu doczekali się czwórki dzieci: 14-letniego Franciszka, 11-letniego Henryka i 4-letniego Feliksa, a także córki: 2-letniej Łucji. Para jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i w sieci śledzi ich pokaźna liczba obserwujących. Fani kochają ich za to, że pokazują nie tylko wyidealizowane zdjęcia, ale często też takie w naturalnej odsłonie. Teraz Aleksandra Żebrowska podzieliła się z internautami jednoznacznym zdjęciem i wygląda na to, że ... zakochani nie dzielą wspólnego łoża.

37-latka nie zamierzała ukrywać, że nie każdą noc spędza z Michałem Żebrowskim. Na zdjęciu, które dodała w mediach społecznościowych, uwagę od razu zwraca... piętrowe łóżko. Aleksandra Żebrowska leży na górze, a jej ukochany zdecydował się na miejsce na dole.

Polecam - napisała wymownie Ola pod zdjęciem.

Pod postem od razu pojawiły się komentarze od nieco zdziwionych fanów:

Myślałem że u nas dwie osobne kołdry to już pierwszy krok do pożegnania

I zawsze można od siebie odpocząć, nawet w swoim towarzystwie

Chyba kocha jak oddał miejscówkę na górze - pisali fani.

Przy okazji internauci zauważyli, że Michał Żebrowski wygląda, jakby... leżał pod kroplówką.

Mąż wygląda jakby był pod kroplówką - pisali zaniepokojeni.

Możemy jednak uspokoić, że to jedynie kabel od ładowarki. Spodziewaliście się, że Michał i Ola postawią na piętrowe łóżko na wakacjach?

