Małgorzata Rozenek zaskoczyła wyznaniem na temat tego, co ja spotkało podczas pobytu w hotelu w Szczecinie. Zaskoczona gwiazda TVN ostatecznie zdecydowała się nawet zadzwonić do męża, żeby mu wszystko opowiedzieć. Okazuje się, że takiego przyjęcia Małgorzata Rozenek już dawno nie miała. Wszystko nagrała. Co tam się wydarzyło!

Małgorzata Rozenek pokazała, co znalazła na hotelowym łóżku

Małgorzata Rozenek jest jedną z gwiazd, które mają naprawdę napięty grafik i często podróżuje, realizując kolejne projekty. Tym razem gwiazda TVN wybrała się do Szczecina i nawet nie podejrzewała, że będzie czekało na nią takie powitanie. Po wejściu do hotelowego pokoju okazało się, że na łóżku z ręczników jest ułożony pies z wyciętym zdjęciem George'a. Małgorzata Rozenek nie ukrywała, że nie spodziewała się tego i podziękowała za ten wyjątkowy gest. To jeszcze nie koniec niespodzianek!

Panie wiedzą, że kocham spać z psami. Zawsze śpię z psami i żeby mi nie było smutno to zrobiły mi z ręcznika takiego pieska i Georgusia wycięły. powiedziała Małgorzata Rozenek.

Instagram @m_rozenek

Na łóżku czekały też na celebrytkę kartki z jej najsłynniejszymi cytatami, które mówiła w programach, w których brała udział. Małgorzata Rozenek miała dopasować cytat do tytułu programu. Jeszcze nie zdradziła, jak sobie poradziła z tym wyzwaniem.

I jest sporo cytatów z programu i jest cytat z 'Azji', chyba z 'Azji', kiedy ja mówię, że się tu nie położę, to jest jakiś koszmar, nie ma takiej możliwości, tu nawet nie ma materaca. - A my mamy i to bardzo wygodne - dodała gwiazda TVN.

Instagram @m_rozenek

Prawdziwa niespodzianka czekała też na Radosława Majdana, który przed laty grał w Pogoni Szczecin, a teraz jego żona znalazła w pokoju proporczyk klubu. Ten gest naprawdę docenił były piłkarz.

Instagram @m_rozenek