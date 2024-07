Hiperkalcemia oznacza nadmiar wapnia we krwi. Jej najczęstszą przyczyną są zaburzenia hormonalne. Początkowo hiperkalcemia nie daje żadnych objawów. W bardziej zaawansowanym stadium zaburza pracę niemal całego organizmu.

Prawidłowe stężenie wapnia w we krwi to około 2,25-2,75 milimoli na litr (mmol/l). Wynik przewyższający tę normę oznacza hiperkalcemię. Przewlekła hiperkalcemia prowadzi do wapnicy, czyli odkładania wapnia i fosforanów w różnych narządach (na przykład nerkach, żołądku, rogówce).

Objawy hiperkalcemii: zaburzenia niemal całego organizmu

Hiperkalcemia w łagodnym stadium może nie dawać wyraźnych objawów. Zespół hiperkalcemiczny występujący przy umiarkowanej lub ostrej hiperkalcemii daje następujące objawy:

zaburzenia funkcjonowania nerek: kamica, wielomocz,

problemy układu pokarmowego: zaparcia, nudności, wymioty, brak apetytu, wrzody żołądka i dwunastnicy, kamica układu żółciowego, zapalenie trzustki, metaliczny smak w ustach,

schorzenia sercowo-naczyniowe: nadciśnienie tętnicze, niemiarowość serca, tachykardia,

objawy nerwowo-mięśniowe: senność, osłabienie mięśni, porażenie mięśni twarzy, ból głowy, zaburzenia orientacji, śpiączka.

Rozpoznanie hiperkalcemii polega na badaniu poziomu wapnia w surowicy. Należy także zbadać stężenie kreatyniny, fosforanów, chlorków, potasu, magnezu i PTH (parathormonu), aby ustalić przyczynę hiperkalcemii.

Co jest przyczyną hiperkalcemii?

Za prawidłową gospodarkę wapniową w organizmie odpowiadają hormony: PTH wytwarzany przez przytarczyce i kalcytonina produkowana w komórkach tarczycy. Hormony decydują o tym, ile przyjętego z pożywieniem wapnia może wchłonąć organizm. Jeśli PTH i kalcytonina są produkowane w nadmiarze (w wyniku nadczynności przytarczyc), wówczas wchłanianie i wydalanie wapnia zostaje zaburzone – dochodzi do hiperkalcemii. Oprócz chorób hormonalnych, nadmiar wapnia w organizmie może wynikać także z:

chorób nowotworowych,

przedawkowania witaminy D,

stosowania leków moczopędnych,

długotrwałego unieruchomienia i odwapnienia kości.

Leczenie hiperkalcemii zależy od przyczyny jej występowania. W pierwszej kolejności należy leczyć pierwotną chorobę.