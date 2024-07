Prawidłowy poziom wapnia w litrze krwi powinien wynosić od 2,1 do 2,6 milimoli. Nadmiar tego pierwiastka oznacza hiperkalcemię i może prowadzić do nowotworów.

Wapń jest najważniejszym budulcem kości. Pierwiastek odpowiada za sprawne funkcjonowanie układu nerwowego, krzepliwość krwi oraz pracę mięśni. Wapń znajduje się w mleku, serach, owocach, zielonych warzywach, roślinach strączkowych oraz rybach.

Norma stężenia wapnia we krwi

Prawidłowy poziom wapnia w organizmie oscyluje w granicach 1 kilograma, co stanowi około 1,5 procent masy dorosłego człowieka. 99 procent tego pierwiastka znajduje się w kościach, natomiast reszta trafia do krwi. Ilość wapnia w osoczu powinna wynosić od 2,1 do 2,6 milimoli na litr.

Badanie określające poziom wapnia we krwi

W celu określenia poziomu wapnia we krwi stosuje się badanie stężenia wapnia całkowitego. Dzięki niemu można określić:

normokalcemię (prawidłowa ilość wapnia w osoczu),

hiperkalcemię (nadmiar wapnia w osoczu),

hipokalcemię (niedobór wapnia w osoczu).

W przypadku wykrycia nadmiaru lub niedoboru pierwiastka lekarz powinien dodatkowo zlecić inne badania. Są to:

wapń zjonizowany,

wapń w moczu,

poziom fosforu i magnezu w organizmie,

poziom witaminy D w organizmie,

stężenie parathormonu (PTH) we krwi.

Wykonanie powyższych badań pozwoli określić, co jest przyczyną zaburzeń poziomu wapnia we krwi.

Jakie są przyczyny hiperkalcemii?

Hiperkalcemia oznacza, że poziom wapnia w litrze krwi przekroczył 2,75 milimoli. Przyczyną dolegliwości jest zaburzenie przyswajania pierwiastka przez organizm. Zadanie to należy do dwóch hormonów: wytwarzanej przez tarczycę kalcytoniny oraz parathormonu, produkowanego w przytarczycach. Niedobór tej pierwszej substancji oraz nadmiar drugiej prowadzi do zwiększenia ilości wapnia we krwi.

Najważniejsze skutki hiperkalcemii

Hiperkalcemia może nieść następujące powikłania:

nowotwory całego organizmu,

odwapnienie kości,

zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego (na przykład: zmęczenie, senność, bóle głowy, brak orientacji),

(na przykład: zmęczenie, senność, bóle głowy, brak orientacji), wielomocz (wydalanie powyżej 3 litrów moczu na dobę),

kamica nerkowa,

porażenie mięśni twarzy,

osłabienie mięśni twarzy,

nadciśnienie tętnicze,

arytmia serca,

brak apetytu,

nudności i wymioty,

zapalenie trzustki,

owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy,

odkładanie wapnia w narządach wewnętrznych (na przykład nerkach lub błonie śluzowej żołądka).

Do czego prowadzi hipokalcemia

Hipokalcemia to poziom wapnia we krwi, wynoszący poniżej 2 milimoli na litr. Hipokalcemię powodują:

niedobór witaminy D w organizmie,

niedobór magnezu,

nadmiar kalcytoniny,

niewydolność nerek,

nadczynność, niedoczynność lub niewykształcenie przytarczyc,

zaburzenia wchłaniania wapnia we krwi,

utrata wapnia z moczem,

przerzuty nowotworowe (w przypadku nowotworów piersi i prostaty.

Hipokalcemia może prowadzić do tężyczki (choroba powodująca mrowienie i drętwienie mięśni), nowotworów oraz zaburzenia procesu krzepnięcia krwi.