Lenka i Jan Klimentowie już od przeszło 8 lat tworzą zgrane małżeństwo, a pod koniec 2022 roku zostali też rodzicami. Zakochani chętnie dzielą się swoim rodzinnym życiem za pośrednictwem mediów społecznościowych i ostatnio postanowili pochwalić się fanom swoim szczęściem. W komentarzach natychmiast zaroiło się od ciepłych słów od internautów dla całej rodzinki!

Lenkę i Jana Klimentów widzowie poznali dzięki programowi "Taniec z gwiazdami". Choć dziś para nie występuje już w tanecznym show, to jednak fani w dalszym ciągu chętnie śledzą ich losy. Dziś internauci mogą obserwować dalsze życie Lenki i Jana Klimentów za pośrednictwem Instagrama. Para regularnie zamieszcza na swoich instagramowych profilach nowe relacje i wpisy, w których dzielą się nie tylko swoim życiem zawodowym, ale także prywatnym.

Wielkim wydarzeniem w życiu Lenki i Jana Klimentów były narodziny synka Cristiana. Para bowiem nie ukrywała, że długo starała się o to, aby ich marzenie o powiększeniu rodziny się spełniło. Dziś trzymają już swój mały cud w ramionach i lada moment małżonkowie będą świętować 2. urodziny swojej pociechy.

Kadry z małym Cristianem często pojawiają się na instagramowych profilach Lenki i Jana. Tak się stało również i tym razem. Co ciekawe, para poczuła już bożonarodzeniowy klimat i pochwaliła się fotką z sesji świątecznej. Pod rodzinnym zdjęciem znalazł się wzruszający wpis od Lenki Kliment.

Dobre Ranko. Wiem, wiem powiecie, że wariatka już wstawia na dwa miesiące przed świętami świąteczne zdjęcia, no ale cóż, bo nie wytrzymam, są tak piękne i tak się cieszę, że mamy znów pamiątkę dzięki @eliana_photography_pl. Przecież w sklepach świecą te wszystkie świąteczne rzeczy już od września, piosenka słynnej Mariah Carey też już gra, no więc dlaczego nie mogłabym być teraz między pierwszymi i pokazać na razie jedno takie, które was już wprowadzi w ten zimowy klimat

- zaczęła swój wpis Lenka Klimentova