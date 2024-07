Tzatziki to sos na bazie gęstego jogurtu naturalnego z dodatkiem świeżego ogórka, czosnku, oliwy i soli. Jest najchętniej podawaną przystawką w kuchni greckiej. Jego skład można dowolnie modyfikować, dodając np. ocet winny, chili, szalotkę, świeżą miętę, koperek, ser feta lub miód.

Tzatziki to dip doskonały do dań z grilla, owoców morza oraz pieczonych i surowych warzyw. Znakomicie sprawdza się również, jako smarowidło do pieczywa lub sos sałatkowy. Około 100 g gotowego sosu przygotowanego w wersji podstawowej to zaledwie 85 kcal.

Z czym podawać tzatziki

Ze względu na świeży, ogórkowy aromat i aksamitną konsystencję tzatziki znakomicie komponują się z wieloma smakami. Dip można podawać z grillowanymi warzywami, pokrojonymi w słupki marchewkami, gałązkami selera naciowego oraz frytkami z batatów. Doskonale sprawdza się również jako sos do pizzy, sałatek ziemniaczanych, jarmużowych czipsów i dań z ryżem. Można nim smarować kanapki, wytrawne tarty, dodawać go do zapiekanek oraz używać jako dodatku do kremowych zup np. dyniowej.

Przepis na podstawowy klasyczny sos tzatziki

Składniki:

1 duży świeży ogórek szklarniowy lub 3 małe ogórki gruntowe,

400 g jogurtu greckiego,

szczypta soli,

1 łyżka oliwy z oliwek,

2- 3 ząbki czosnku.

Czas przygotowania: około 25 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Wyszoruj dokładnie ogórek, możesz dodatkowo opłukać go wodą z dodatkiem sody oczyszczonej (1 łyżeczka na 1 litr wody) – dzięki temu pozbędziesz się wszystkich pestycydów.

W miseczce rozmieszaj jogurt z solą i oliwą.

Czosnek zetrzyj na tarce lub przeciśnij przez praskę.

Zetrzyj ogórek na tarce o drobnych oczkach lub w malakserze, delikatnie posól, wymieszaj i odstaw na 10 – 15 minut. W tym czasie warzywo „puści” wodę.

Odlej zgromadzoną wodę i odciśnij ogórkowe wiórki z jej nadmiaru.

Połącz wszystkie składniki i dokładnie wymieszaj. Wstaw do lodówki – jeżeli będziesz serwować tzatziki do zimnych dań lub przekąsek.

Przepis na pikantny sos tzatziki

Składniki:

2 duże ogórki,

1 łyżeczka soli,

600 g jogurtu greckiego,

4 ząbki czosnku – startego na tarce lub przeciśniętego przez praskę,

1 mała, drobno posiekana szalotka,

1 łyżeczka płynnego miodu,

1 łyżeczka posiekanych listków świeżej mięty,

pół łyżeczki chili,

pół łyżeczki octu winnego,

1 łyżka oliwy z oliwek.

Czas przygotowania: około 35 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Wyszoruj dokładnie ogórki, możesz dodatkowo opłukać je wodą z dodatkiem sody oczyszczonej (1 łyżeczka na 1 litr wody) – dzięki temu pozbędziesz się wszystkich pestycydów.

Zetrzyj ogórki na tarce o drobnych oczkach lub w malakserze, delikatnie posól (pół łyżeczki), wymieszaj i odstaw na 10 – 15 minut. W tym czasie „puszczą” wodę.

W miseczce wymieszaj jogurt, z oliwą, chili, resztą soli, czosnkiem, szalotką, octem i miodem.

Odlej wodę i odciśnij ogórkowe wiórki .

. Połącz wszystkie składniki i dodaj miętę (możesz zostawić szczyptę listków do dekoracji).

Przygotowany w ten sposób sos tzatziki jest pikantny i bardzo aromatyczny, dlatego będzie świetnym dodatkiem do pieczonych warzyw, zapiekanek, pieczywa i delikatnych kremowych zup.

Smacznego!