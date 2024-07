Nie warto wciąż zastanawiać się gdzie możesz znaleźć dziewczynę. Trzymaj się żelaznej zasady: wychodź często z domu, a spotkasz ją na siłowni, w bibliotece, a w nawet w autobusie. Czasami po prostu wystarczy się rozejrzeć.

Szukanie drugiej połówki bywa stresujące. Zamiast jednak zadawać sobie pytanie, gdzie znaleźć dziewczynę, powinieneś zacząć działać. Poznaj 5 miejsc, w których możesz znaleźć swoją przyszłą wybrankę:

1. Na siłowni – chodzisz na siłownię, aby poprawić swój wygląd, zwiększyć masę mięśniową. Oprócz tego rozejrzyj się wokół – z pewnością chodzą tam również dziewczyny. Nie od dziś wiadomo, że nic tak nie łączy jak wspólna pasja. Dlatego nie powinno stanowić problemu zaczepienie osoby z takimi samymi zainteresowaniami. Nie pręż przed nią muskułów, a wykaż się hartem ducha i wytrzymałością w dążeniu do celu.

2. W kawiarni – bardzo modne stało się chodzenie do kawiarni i czytanie tam książek czy prasy. Wykorzystaj tę sytuację i również bywaj tam z ulubioną lekturą. Gdy zauważysz interesującą dziewczynę, pochłoniętą czytaniem, nic prostszego w tym, aby do niej podejść i zapytać, co czyta. Proste, ale skuteczne!

3. W bibliotece – jeśli chodzisz jeszcze do szkoły lub studiujesz, dobrym sposobem na spotkanie „tej jedynej” jest pójście do biblioteki. Pochłonięci nauką, często nie zauważamy, że obok nas może siedzieć naprawdę atrakcyjna osoba. Rozejrzyj się wokół, może któraś z interesujących dziewczyn właśnie poszukuje czegoś na półkach. Wystarczy podejść i zaoferować pomoc w szukaniu.

4. W autobusie, tramwaju czy pociągu – ile razy słyszy się o komunikatach „Widziałem cię w pociągu z Warszawy do Katowic, bardzo mi się spodobałaś. Nie miałem odwagi odezwać się pierwszy, odezwij się, jeśli to przeczytasz”. Może wyglądać to na akt desperacji, ale pokazuje również, że czasami lepiej zaryzykować. Gdy w przedziale w pociągu spodoba ci się dziewczyna, nie wahaj się zapytać, dokąd jedzie. Jeżeli spotkasz się z odtrąceniem, nie martw się – pewnie już jej nie spotkasz.

5. Dyskoteka – klasyczny sposób na znalezienie dziewczyny, ale zawsze skuteczny. Poproś ją do tańca, porozmawiaj, postaw drinka. Jeżeli rozmowa toczy się dobrze, możesz zaproponować, że odprowadzisz ją do domu. Wszyscy, którzy wybierają się na dyskotekę, chcą się dobrze bawić, dlatego są bardziej wyluzowani. Łatwiej wtedy o nawiązanie interesującej znajomości.

Najważniejsza w poznaniu kogoś nowego jest spontaniczność. Jeżeli pierwszy krok będzie zbyt nachalny lub zbyt nieśmiały, możesz zostać odtrącony. Nieważne, jak zaczepisz dziewczynę, ważne, że okażesz jej zainteresowanie. Jeżeli poczujecie to samo, nic nie stoi na przeszkodzie, aby już na takim pierwszym spotkaniu poprosić o numer telefonu i umówić się na kawę.