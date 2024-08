Od dawno nie było tylu zmian w największych stacjach telewizyjnych. Po zwolnieniu całej ekipy z Telewizji Polskiej gwiazdy TVP znalazły nowe miejsca pracy. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski dołączyli do Polsatu. Natomiast w TVN zobaczymy Macieja Dowbora i Joannę Koroniewską. W „Dzień dobry TVN” już od lat pracuje Paulina Krupińska. Coraz głośniej mówi się, że jej mąż Sebastian Karpiel-Bułecka będzie jej konkurencją.

Sebastian Karpiel-Bułecka będzie w „Must Be the Music”?

Ponad cztery lata temu Paulina Krupińska dołączyła do „Dzień dobry TVN” i została prowadzącą jednej z najpopularniejszych śniadaniówek w Polsce. Wiele wskazuje na to, że w telewizji niedługo będziemy mogli regularnie oglądać jej męża. Jednak Sebastian Karpiel-Bułecka ma znaleźć się w konkurencyjnej stacji.

Jesienią „Must Be the Music” wraca do Polsatu. Niedawno Dawid Kwiatkowski potwierdził, że będzie jurorem w muzycznym formacie, w którym sam próbował sił lata temu. Produkcja została mocno odświeżona, a widzowie zobaczą zupełnie nowy skład oceniających.

Według plotek drugim jurorem ma być Sebastian Karpiel-Bułecka, jak ustalił „Fakt”. Jak na razie jednak stacja nie potwierdziła oficjalnie tej decyzji. Nowe wieści mają pojawić się na początku września w programie „Halo tu Polsat”. Myślicie, że lider zespołu Zakopane rzeczywiście usiądzie w fotelu jurora?

To oznaczałoby, że medialne małżeństwo pracowałoby dla konkurencyjnych stacji. Wśród nowych jurorów wymienia się także Natalię Szroeder. Jak twierdzi serwis Wirtualne Media, wokalistka już rozmawia z produkcją.

Co myślicie o zmianach w „Must Be the Music”?

