Są dwa podstawowe sposoby zarabiania przez internet: stworzenie własnej marki i budowanie jej popularności albo systematyczne dokładanie cegiełek do popularności cudzych produktów. Pierwszy sposób jest idealny dla ludzi, którzy mają jakąś pasję i lubią dzielić się nią z innymi. Drugi – dla osób o osobowości zbieracza, którzy spędzają dużo czasu w internecie.

Jak zarabiać na prowadzeniu bloga

Do wyobraźni każdego, kto chciałby zarabiać przez internet, z pewnością najbardziej przemawiają przykłady osób, które zarabiają na swojej pasji. Gotowanie, moda, popkultura, wyrazisty światopogląd, nowe technologie – jeśli któryś z tych tematów jest ci bliski, na pewno potrafisz wymienić przynajmniej kilka nicków osób, które piszą o tym lub robią na ten temat filmiki i zamieszczają je w internecie. Jeśli natomiast nie znalazłeś jeszcze bloga, który byłby wart dodania do ulubionych, tym lepiej dla ciebie, istnieje nisza, w której możesz zacząć prowadzić własną działalność blogerską.

Prowadzenie bloga pozwala zarabiać przede wszystkim na reklamach i wpisach sponsorowanych. Reklamy zamieszczane są na stronie jako bloczki do kliknięcia. To, ile zarobisz na reklamach, np. w ramach Google AdSense, zależy od wielu czynników, m.in. od:

rodzaju reklamy (reklamy mogą być opłacane za kliknięcie lub wyświetlenie),

miejsca reklamy na stronie (czy znajduje się w widocznym miejscu, jaki ma ma rozmiar),

ceny danej reklamy,

tematyki bloga.

Przede wszystkim jednak znaczenie ma liczba kliknięć i wyświetleń danej reklamy przez użytkowników. Orientacyjnie można przyjąć, że za 1000 wyświetleń reklamy na blogu o tematyce „rozrywka” można zarobić ok. 4 zł, a na blogu dotyczącym finansów od 8 do 50 zł.

Kwotą, jaką można zarobić na filmach zamieszczanych na YouTube, zależy m.in. od tematyki kanału oraz kraju, z którego pochodzą widzowie. Szacuje się, że w Polsce można zarobić średnio 150 zł za 100 000 wyświetleń filmiku.

Blogerzy, którzy zdążyli już wyrobić sobie własną markę, dostają produkty do przetestowania, zaprezentowania i opisania na blogu. Rodzaj przedmiotów zależy od tematyki bloga. Jeśli blog dotyczy mody i urody, blogerka może dostać od producenta kosmetyki, perfumy albo torebkę z nowej kolekcji. Cena za post sponsorowany na blogu jednej z najpopularniejszych polskich blogerek modowych to 8 000 zł.

Jak zarabiać na graniu w gry komputerowe

Innym sposobem zarabiania na swojej pasji jest... granie w gry komputerowe. Można oczywiście prowadzić bloga albo kanał tematyczny na YouTube. To jednak nie wszystko.

Niektórzy gracze uczestniczą w pojedynkach za prawdziwe pieniądze. Na najpopularniejszym portalu turniejowym, WorldGaming, można stoczyć pojedynek m.in. w grach takich, jak: FIFA, NHL, Mortal Kombat X oraz Starcraft II. Sam wybierasz, za ile chcesz grać, minimalna stawka to 1$, maksymalna – 1000$.

Dużą popularnością cieszą się także transmisje z gier – internauci z całego świata mogą śledzić, jak zaliczasz kolejne poziomy w swojej ulubionej grze. Podstawowym sposobem zarabiania na transmisji są wyświetlenia reklam. 1000 wyświetleń transmisji na portalu streamingowym Twitch.tv to ok. 3,5$ (14 zł).

Innym sposobem zarabiania na grach jest tzw. goldfarming – zdobywanie wirtualnej waluty lub przedmiotów z gier i sprzedawanie ich innym za realne pieniądze. Najpopularniejsze na polskich serwisach aukcyjnych są przedmioty z Tibii, World of Warcraft i Diablo II. Zarobek zależy w tym przypadku od ceny, jaką dany przedmiot uzyskuje na aukcji. Przykładowo 1000 sztuk złota z gry World of Warcraft kosztuje 1 zł. Uwaga! Sprzedaż wirtualnych przedmiotów jest opodatkowana. Osoba, która chce sprzedawać przedmioty za realne pieniądze, musi założyć działalność gospodarczą i odprowadzać podatek od przychodów ze sprzedaży. Osoby, które nie chcą zakładać własnej firmy, mogą skorzystać z pomocy pośredników, którzy będą sprzedawali wypracowane przez nich przedmioty.

Jak zarabiać na aktywności w internecie?

Umówmy się jednak, że nie każdy może zarabiać na prowadzeniu bloga czy grach komputerowych. Są to bardzo absorbujące zajęcia, wymagające pewnej medialnej charyzmy, a także ciągłego poszerzania wiedzy i umiejętności. Na szczęście istnieją też inne sposoby zarabiania przez internet, dostępne dla każdego przeciętnego użytkownika sieci.

Do najpopularniejszych należą: klikanie w płatne linki, pisanie postów na forach, wypełnianie ankiet w zamian za punkty, które następnie przeliczane są na pieniądze, oraz czytanie maili reklamowych. Jeszcze innym sposobem jest zbieranie punktów za zakupy online dokonywane za pośrednictwem określonych serwisów. Każdą z tych czynności można wykonywać przy okazji innych aktywności w sieci. Wystarczy tylko zarejestrować się na odpowiednim portalu i postępować zgodnie z instrukcjami.

Za przeczytanie jednego maila dostaniemy kilka groszy, za kliknięcie w link i otwarcie strony internetowej na jakiś czas – około jednego grosza, pisanie komentarzy na forach to 20 groszy lub więcej, w zależności od długości i jakości komentarza. Nie są to duże sumy, ale kluczem do zarabiania w ten sposób jest systematyczność.