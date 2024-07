Dymorfizm płciowy oznacza dwupostaciowość. Jest to różnica w budowie samic i samców jednego gatunku. Ludzie nie są pod tym względem wyjątkowi i nikogo nie trzeba przekonywać, że kobiety i mężczyźni różnią się budową ciała.

Dymorfizm fizyczny płci

Charakterystyczną cechą dla budowy fizycznej kobiet jest wcięcie w talii, w porównaniu do mężczyzn kobiety mają pełniejsze wargi, większe oczy i drobniejsze kości policzkowe. Mężczyźni natomiast posiadają szersze żuchwy i podbródki oraz wydatniejsze łuki brwiowe. Różnice wynikają z tego, że ciało i twarz kształtuje u kobiet estrogen, a u mężczyzn – testosteron.

Jakich partnerów szukamy?

Mężczyźni preferują silnie sfeminizowane twarze, czyli krótko mówiąc – bardzo kobiece. Jest to bowiem znak, że kobieta ma wysoki poziom estrogenu w stosunku do testosteronu, a to z kolei świadczy o wysokiej sprawności reprodukcyjnej.

Mężczyźni o wysokim poziomie testosteronu, czyli o bardzo męskich rysach twarzy, są postrzegani jako zimni, dominujący, a także mniej wierni. Uważa się także, że są mniej skłonni do angażowania się w długotrwały związek. Dlatego też ogólnie kobiety niekoniecznie preferują bardzo zmaskulinizowaną twarz – wolą te „średnie”. Inaczej sprawa ma się jeśli chodzi o panie bardzo atrakcyjne – te oceniają najwyżej właśnie zdecydowanie męskie rysy twarzy, uważając je za najbardziej pociągające. Może to wynikać z tego, że ze względu na swoją atrakcyjność fizyczną nie zostaną porzucone ani zdradzone.

W czym przejawia się dymorfizm płciowy?

Dymorfizm płciowy to nie tylko wygląd, ale także zachowanie. Z niego wynika to, że kobiety są bardziej wybiórcze, lub mówiąc kolokwialnie – wybredne w wyborze partnera. Nie jest to „widzimisię”, a zwykła kalkulacja. Kobieta inwestuje w potomstwo o wiele więcej niż mężczyzna – przez 9 miesięcy znosi trudy ciąży, następnie okres laktacji, a potem wychowuje dziecko. Jeśli zwiąże się z „niewłaściwym” mężczyzną, czyli takim, który niechętnie będzie pomagał w opiece nad potomstwem, całe obciążenie spadnie na nią. W dodatku ze względu na długość trwania ciąży, połogu i wychowania dziecka, kobieta musi do minimum zredukować ryzyko, że materiał genetyczny od mężczyzny będzie wadliwy.