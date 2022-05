Władimir Putin czuje się coraz gorzej? Jest w "bardzo złym stanie psychicznym i fizycznym i jest bardzo chory"

W zagranicznych mediach nieustannie pojawiają się kolejne informacje na temat stanu zdrowia Władimira Putina. Dziennikarze, którzy powołują się na zaufane źródła, podtrzymują spekulacje na temat poważnej choroby, z którą ma zmagać się prezydent Federacji Rosyjskiej. Dzienniki donoszą o raku krwi, nowotworze jamy brzusznej oraz tarczycy. Niedawno cała Europa żyła wiadomościami o rzekomej operacji byłego agenta KGB. Zdaniem ekspertów Władimir Putin czuje się coraz gorzej, o czym ma świadczyć jego zachowanie podczas jednego ze spotkań. Sensacyjne doniesienia przekazał też były szef brytyjskiego wywiadu, który twierdzi, że prezydent Rosji będzie musiał udać się do sanatorium i wówczas zostanie w "elegancki" sposób odsunięty od władzy!

Niedawno w sieci pojawiły się informacje, że Władimir Putin musi przejść poważną operację. Kilka dni po rzekomym zabiegu do mediów trafiło nagranie spotkania prezydenta Rosji z Siergiejem Czemiezowem. Zagraniczni dziennikarze zwrócili uwagę na zachowanie polityka, który słuchał sprawozdania swojego dawnego kolegi z KGB. Materiał wideo był transmitowany w rosyjskiej telewizji w środę, 18 maja. Według brytyjskiej redakcji "Mirror", Władimir Putin sprawiał wrażenie nieobecnego i miał problemy z wysławianiem się.

Dziennikarze "Mirror" zasugerowali w artykule, że prezydent Federacji Rosyjskiej czuje się coraz gorzej, a jego ostatnie zachowanie może wskazywać na to, że poddał się nie tylko operacji, ale również chemioterapii. Według byłego rosyjskiego szpiega, który prowadzi kanał na Telegramie "General SVR", były agent KGB przeszedł zabieg 12 maja. Zagraniczne redakcje zaważyły też, że Władimir Putin podczas spotkania z Siergiejem Czemiezowem nerwowo chwytał się stołu.

Kolejne sensacyjne wiadomości przekazał były szef brytyjskiego wywiadu, który jest przekonany, że do 2023 roku Władimir Putin straci władzę. Richard Dearlove zasugerował, że ze względu na przewlekłą i nieuleczalną chorobę prezydent Rosji trafi do sanatorium. Wówczas dojdzie do "eleganckiego" przekazania kontroli nad krajem.

