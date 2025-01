Klaudia Klimczyk zyskała sporą popularność dzięki TikTokowi, a ta przełożyła się również na jej sukces na Instagramie. To właśnie w tym miejscu gwiazda internetu ostatnio poinformowała swoich fanów, że schudła już 15 kilogramów i zaprezentowała im efekty swojej metamorfozy. W sieci dosłownie zawrzało na widok jej nowego zdjęcia!

Kim jest Klaudia Klimczyk, czyli "Mama na obrotach"?

O Klaudii Klimczyk czyli "Mamie na obrotach" zrobiło się głośno kilka lat temu, kiedy to za namową siostry postanowiła założyć profil na TikToku i zaczęła publikować humorystyczne filmiki. Dzięki zabawnym i kreatywnym nagraniom ukazującym codzienne życie z humorem zyskała miliony fanów i dziś tylko na TikToku jej poczynania śledzi ponad 4,7 mln osób. Jej autentyczność i charyzma przyciągają widzów, a swoją działalność rozszerzyła również o występy stand-upowe, które przyciągają szeroką publikę. Klaudia inspiruje swoją energią i dystansem do siebie, zyskując sympatię wielu fanów.

"Mama na obrotach" przeszła metamorfozę

"Mama na obrotach" przez lata swojej działalności w internecie zdążyła nas przyzwyczaić do tego, że lubi eksperymentować ze swoim wyglądem. Dotychczas jednak jej zmiany wizualne opierały się głównie na nowych fryzurach. I faktycznie, Klaudia Klimczyk ostatnio znów zaszalała z nowymi włosami i zaprezentowała wszystkim długie, czerwone warkoczyki, ale to nie wszystko! "Mama na obrotach" postanowiła przejść również metamorfozę swojej sylwetki i wprowadziła do swojego życia zdrową dietę oraz aktywność fizyczną. Efekt? Minus 15 kilogramów, czym Klaudia właśnie pochwaliła się w sieci.

Jak na razie -15 kg lecimy po więcej.Powstała też grupa na FB FIT Fajne i Tłuste (NAOBROTACH)Motywacyjno-Wspierająca Zapraszam - przekazała ,,Mama na obrotach''

Na tym jednak "Mama na obrotach" nie zamierza poprzestać i w dalszym ciągu chce kontynuować zdrowy tryb życia. Fani są pod ogromnym wrażeniem jej metamorfozy, o czym dali znać w komentarzach pod jej postem na Instagramie.

I takie osoby są dla mnie mega motywacją. Nie ma, że boli, że nie mam czasu czy kasy. Mega i trzymam kciuki

Ale różnica, brawo

Ekstra. Po czym takie wspaniałe efekty? Ja też chcę. - piszą zachwyceni fani

