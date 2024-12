Karolina była bohaterką pierwszej edycji "Kanapowczyń". Uczestniczka startowała z wagą ponad 150 kg. To właśnie ona miała najtrudniej, w walce z nadprogramowymi kilogramami. Ciężko jej było również zmienić swoje nawyki żywieniowe, jednak w trakcie programu udało jej się zrzucić aż 30 kg. Nie zakończyła jednak swojej walki o zdrowie wraz z programem. Do teraz dzieli się swoimi postępami a internauci kibicują jej w metamorfozie:

"Kanapowczynie" postanowiły nie tylko zrzucić nadprogramowe kilogramy ale przede wszystkim zmienić swoje nawyki i zawalczyć o zdrowie. Nowe zdjęcia bohaterek hitowego show TTV robią furorę w sieci. Fani przecierali oczy, gdy zobaczyli, jak wygląda dziś Aneta z "Kanapowczyń". Dużą przemianą mogą pochwalić się także Alicja oraz Agnieszka. Z walki o zdrowie nie zrezygnowała również Paula, która w drugim sezonie startowała z największą wagą. Jej zachowania budziły niemałe kontrowersje, szczególnie kiedy okazało się, że przerasta ją pokrojenie szczypiorku, czy jedzenie zdrowych produktów. U Pauli dramatyczna była również sytuacja rodzinna, ponieważ dzieci musiały wykonywać za mamę podstawowe czynności, nawet takie jak zakładanie jej skarpetek. Dziś Paula zachwyca swoją metamorfozą i jest inspiracją dla innych, którzy walczą z dużą wagą. W programie motywatorką i inspiracją dla Pauli była Karolina z pierwszego sezonu, która mierzyła się z podobnymi trudnościami związanymi z dietą. A co dziś słychać u Karoliny?

Karolina z "Kanapowczyń", chociaż nie osiągnęła wymarzonej wagi w programie, nie poddała się i małymi kroczkami dąży do wyznaczonego celu. We wrześniu zachwyciła swoim zdjęciem ze swoich 25-tych urodzin:

It's my birthday. Kochaj siebie za to, kim jesteś i zaufaj mi, jeśli jesteś szczęśliwy w środku, jesteś najpiękniejszą osobą, a twój uśmiech jest twoim największym atutem. Czego sobie jak i Sam życzę

Karolina z "Kanapowczyń" w sieci chwali się także swoimi małymi sukcesami:

Karolina z "Kanapowczyń" mimo popularności nie zatraca swojej skromności. Stara się też odpowiadać na komentarze dotyczące swojej metamorfozy czy tego, dlaczego przebiega wolniej niż u jej koleżanek z programu: