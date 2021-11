"Rolnik szuka żony 8". Stanisław o pobycie dziewczyn: "Czuję zmęczenie fizyczne, ale bardziej psychiczne"

Za nami kolejny odcinek "Rolnik szuka żony" pełen emocji. Z programem pożegnała się Ewelina, kandydatka Macieja. Zabrał ją na randkę i to właśnie podczas tej rozmowy powiedział jej, że musi jej podziękować za udział w programie, choć była to dla niego bardzo trudna decyzja: Widzisz, kurczę... Polubiłem cię i to nie jest łatwe ci powiedzieć to. Widziałam, że się zaangażowałaś w to jako jedyna z dziewczyn. Ale nie chcę robić ci nadziei, żebyś sobie źle o mnie pomyślała - powiedział Maciej. Zobacz także: Małgosia Borysewicz zdradziła, jak radzi sobie po porodzie: "Chciałabym się podzielić swoimi doświadczenia, ale..." Ewelina ze łzami w oczach powiedziała, że to czuła: Ja to podejrzewałam. Wiedziałam od wczoraj, że będę na pierwszej randce i pojadę do domu - powiedziała. To był ostatni odcinek dla Eweliny z "Rolnik szuka żony". Maciej już jej nie wybierze... Nie mam żalu do Maćka, naprawdę nie mam. Tak tutaj przyjemnie mi się czas spędzało. Szkoda jechać, ale no trudno! - podsumowała Ewelina. Maciej z Rolnik szuka żony zmienił faworytkę Po tej trudnej decyzji Maciej zabrał Ilonę na randkę, podczas której powiedział: Nie mogę się napatrzeć na ciebie! Czy to oznacza, że to właśnie ona jest teraz jego faworytką? Zobacz także: Rolnik szuka żony: "Rozkapryszone księżniczki!" Internauci ostro ocenili zachowanie kandydatek Dawida To była dobra decyzja? Kogo w takim razie wybierze Maciej? Czy będzie to Monika, która była faworytką Macieja od początku? Czy jednak Ilona, która niespodziewanie coraz bardziej podoba się Maciejowi?