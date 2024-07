Ciasto na makaron wymaga małego nakładu zarówno składników, jak i czasu do jego wykonania. Należy pamiętać, że dodanie zbyt dużej ilości wody do ciasta spowoduje, że makaron będzie twardy.

Robiąc ciasto na makaron warto przygotować go więcej. Nadwyżkę po wysuszeniu można przechowywać w papierowych torebkach lub próżniowych pojemnikach.

Ciasto na makaron – przepis

Składniki: (na 6 porcji makaronu):

- 3,5 szklanki mąki pszennej – typ 00 i ewentualnie 550,

- 4 jajka,

- sól,

- przegotowana woda.

Czas przygotowania: 60 minut

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

1. Przesiej mąkę przez gęste sito, wysyp na stolnicę (ewentualnie gładki blat) tworząc kopczyk, na szczycie którego ręką zrób dziurę na jajka. Dodaj płaską łyżeczkę soli.

2. Wbij jajka do mąki i zacznij wyrabiać ciasto. W międzyczasie podsypuj blat mąką, aby się nie przyklejało. Wyrabiaj ciasto do momentu połączenia wszystkich składników i rozbicia ewentualnych grudek. Jeżeli składniki nie chcą się połączyć dolej łyżkę ciepłej wody, w przypadku zbyt luźnego ciasta dosyp trochę mąki.

3. Odstaw ciasto na 15 minut, żeby „odpoczęło”, przy okazji woda z jajek i wody (jeżeli była dodawana) równomiernie zostanie wchłonięta przez mąkę. Przykryj ciasto ściereczką, aby nie wyschło.

4. Podziel ciasto na sześć równych porcji. Weź jedną z nich a pozostałe przykryj ściereczką.

5. Ulep kulkę a potem uformuj wałeczek, z którego zrób prostokąt (o szerokości zbliżonej do wałków maszynki do makaronu) i rozwałkuj go. Można to też zrobić oczywiście przy użyciu maszynki do makaronu. Grubość ciasta jest uzależniona od tego jak gruby makaron chcesz uzyskać. Rozwałkowany prostokąt posyp mąką i odłóż na bok, żeby lekko podsechł. Postępuj tak z każdym kolejnym kawałkiem ciasta.

6. W momencie, gdy wszystkie kawałki będą już rozwałkowane ułóż jeden na drugim przekładając ręcznikiem papierowym. Ciasto nie może za bardzo wyschnąć, ponieważ zacznie się kruszyć.

7. Wyjmij ręczniki spomiędzy pasków. Ułóż paski ciasta jeden na drugim smarując każdy mąką – jeśli się klei. Krój tak cienkie paseczki, jak gruby makaron chcesz uzyskać. Następnie ”rozrzuć” makaron na stolnicy lub blacie przesypując mąką.

8. Tak przygotowany makaron nadaje się już do gotowania.

9. Nadwyżkę makaronu dobrze wysusz i zapakuj.