W ciągu swojej wieloletniej kariery Doda zdołała zgromadzić tysiące fanów nie tylko jej muzycznego talentu, ale również wyglądu. Gwiazda dba o urodę i mimo upływu lat, bez przerwy zachwyca. Teraz postanowiła sprawdzić, jak może wyglądać na starość. Nie ucieszyło ją to, co zobaczyła.

Doda pokazała, jak będzie wyglądać za kilkadziesiąt lat

Ciężko uwierzyć w to, że kariera Dody trwa już ponad 20 lat. Choć od jej debiutu na scenie minęło sporo czasu, gwiazda cały czas zachwyca wyglądem, a według wielu wygląda zdecydowanie lepiej, niż na początku swojej drogi. Wiadomo, że to zasługa diety i ćwiczeń. W wywiadzie dla "Plotka" zdradziła też, że ma również swoje ulubione zabiegi. Mówiła:

"Niezmiennie od dziesięciu lat mezoterapię polecam, osocze, fibryna, peptydy i tak dalej".

Teraz korzystając z popularnego w mediach społecznościowych filtra postanowiła sprawdzić, jak będzie wyglądała za kilkadziesiąt lat.

Doda opublikowała filmik we wtorkowy wieczór 11 lipca. Widać na nim, jak korzystając z wolnego czasu i leżąc w łóżku wypróbowała popularny na TikToku filtr postarzający. W dolnej części ekranu można zauważyć wokalistkę obecnie, natomiast u góry to, jak według aplikacji zmieni się w perspektywie kilkudziesięciu lat. Gwiazda nie była zadowolona z tego, co zobaczyła. Nagranie podpisała: "Dramat w czterech aktach".

- Dramat. W ogóle nie wierzę w starzenie się z godnością. Nie ma takiej opcji Dareczku - dodała podczas nagrania.

Kamerą objęła również swojego partnera. Dariusz Pachut momentalnie zyskał siwe włosy i zmarszczki na czole oraz wokół oczu.

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy internautów. Niektórzy fani Dody są zdania, że nawet za te kilkadziesiąt lat zarówno ona, jak i jej ukochany, dalej będą wyglądali świetnie!

- Nie no, Dareczek dobrze wygląda; - O, jemu pasuje, wygląda dalej spoko; - Spokojnie, mogło być gorzej; - Co by nie mówić, ale i tak Doda wygląda hot nawet, jako staruszka - czytamy.

Też tak uważacie?