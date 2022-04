Anna Lewandowska pokazała jak Klara piecze ciasto bez cukru dla Roberta Lewandowskiego

Anna Lewandowska pokazała twarz Klary! Najpopularniejsza polska para sportowców przerwę świąteczną postanowiła wykorzystać na krótki urlop. Ich wybór padł na Malediwy. Trenerka, co jakiś czas prezentuje kolejne zdjęcia ciążowego brzuszka, ale oczywiście nie mogło zabraknąć na nich też zdjęć ich córeczki. Zwykle pokazuje ją od tyłu, teraz jednak zrobiła wreszcie wyjątek! Na jednej z relacji opublikowanych na Instastories w końcu jest widoczna twarz Klary Lewandowskiej . Widać, że to już duża dziewczynka, a w ostatnim czasie naprawdę sporo urosła! Czy teraz będziemy oglądać ją częściej? Zobaczcie, jak Klara spędza czas z mamą... Anna Lewandowska pokazała twarz Klary! Lewandowscy wielokrotnie deklarowali, że nie będą publikowali twarzy swojej córki . Tłumaczą to nie tylko względami bezpieczeństwa, bowiem decyzję o upublicznieniu chcieli wizerunku zostawić Klarze. Mimo tych deklaracji Anna Lewandowska coraz częściej publikuje zdjęcia Klary, na których coraz bardziej jest widoczna jej twarz. Nie robi tego na Instagramie, ale w formie filmików na Instastories, które po 24 godzinach znikają. Tym razem pochwaliła się uroczym zdjęciem córeczki, na którym twarz Klary Lewandowskiej jest widoczna z profilu. Widać, że dziewczynka wygląda uroczo ćwicząc razem z mamą. Sami spójrzcie na to słodkie zdjęcie! Niedawno Anna Lewandowska skarżyła się, że Klara nie lubi się czesać i nie chce chodzić w sukienkach. Od tego czasu chyba sporo się zmieniło, bo dziewczynka ma na głowie śliczne warkoczyki. Ciekawe, czy to Anna Lewandowska sama robi Klarze fryzury? Klara Lewandowska w kurtce Mini Rodini z napisem Forever Young