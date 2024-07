Ryż można jeść na różne sposoby – da się z niego wyczarować risotto, sałatkę, a nawet ciasto. Pasuje do niego mięso, warzywa i owoce. Zamiast zastanawiać się, z czym jeść ryż, wypróbuj poniższe sprawdzone przepisy.

Z czym jeść ryż – przepis na obiad z kurczakiem

Ten pomysł można wykorzystać, jeśli zostały nam resztki z wczorajszego obiadu – ryż od zupy pomidorowej czy kurczak z drugiego dania. Jeśli mięso zostało z obiadu wystarczy podzielić je na małe kawałki. Jeśli przygotowujemy surowe mięso, należy je porozrywać na kawałki i przyprawić – curry, chilli, pieprzem i odrobiną soli. Można też użyć filetu i pokroić go w paski. Przyda się groszek (konserwowy lub z mrożonki), pokrojone pieczarki, kilka łyżek startej marchewki, cebula, czosnek, olej rzepakowy i przyprawy. Mięso należy podsmażyć na podgrzanej na oleju cebuli z czosnkiem i pieczarkami oraz warzywami, a następnie wrzucić ryż – wcześniej ugotowany. Całość wymieszać i smażyć około 15 minut pod przykryciem od czasu do czasu mieszając. Gotowe danie można ozdobić nacią pietruszki i prażonymi nasionami dyni. Całość pysznie smakuje, jest to danie sycące i bardzo łatwe do przygotowania.

Ryż na deser – włoskie ciasto ryżowe

Z ryżu można także wykonać pyszne ciasto. Bazę dla wypieku stanowi ryż gotowany bardzo powoli w mleku (w proporcjach 1 porcja ryżu i 3 porcje mleka), aż do miękkości – około 40 minut. Po tym czasie odstawia się go do ostygnięcia, a tortownicę smaruje masłem i wykłada papierem do pieczenia. W oddzielnej blasze należy przyrumienić orzechy piniowe i migdały – po 50 gramów, a następnie migdały posiekać. Kolejnym etapem przygotowania włoskiego deseru jest ucieranie ryżu z trzema żółtkami, niepełną szklanką drobnego cukru, skórką otartą z cytryny i łyżką ciemnego rumu. Później dodaje się migdały i orzeszki. W oddzielnej misce należy ubić pianę z trzech białek, delikatnie przełożyć do masy ryżowej, wymieszać i piec 40 minut. Po upieczeniu ciasto należy owinąć w folię spożywczą i włożyć na noc do lodówki. Następnego dnia ciasto wykłada się na talerz, usuwa papier śniadaniowy i posypuje cukrem pudrem. Świetnie smakuje połączone ze zmiksowanymi i przetartymi przez sito truskawkami.

Ryż na kolację - sałatka warstwowa

Do wykonania warstwowej sałatki przyda się torebka ryżu, 3 jajka, 3 ogórki konserwowe, 2 małe cebule, jedna papryka, majonez, ketchup. Ryż i jajka należy ugotować, a następnie jaja, cebulę, paprykę i ogórki pokroić w kostkę. W salaterce ułóż warstwami: ryż, ogórki, ketchup, cebule, majonez, jaja, ryż, majonez, paprykę. Opcjonalnie można dodać odsączony tuńczyk w oleju.