Ceny dobrych drogeryjnych odżywek do paznokci zaczynają się od dziesięciu złotych. W domu masz mnóstwo składników, których codziennie używasz w kuchni jako składników potraw. Wiele z nich doskonale zastąpi drogie sklepowe odżywki. Domową odżywkę do paznokci możesz zrobić z jabłka, cytryny lub ogórka.

Domowa odżywka do paznokci z ogórka, cytryny i jabłka

Składniki: ogórek, połówka cytryny, pół jabłka.

Zetrzyj jabłko i ogórek na tarce, używając najdrobniejszych oczek. Wyciśnij sok z cytryny i dodaj do papki. Zanurz palce w maseczce na 20 minut. Ogórek nadaje połysk, wzmacnia paznokcie, cytryna utwardza i wygładza płytkę paznokcia, nadaje jej połysk, a jabłko rozświetla paznokcie, przyspiesza proces regeneracji, nawilża.

Domowa odżywka do paznokci z oliwy z oliwek i cytryny

Składniki: kilka łyżek oliwy z oliwek, połówka cytryny.

Wymieszaj oliwę z oliwek z sokiem z połowy cytryny. Odstaw na pięć minut. Włóż paznokcie do mieszanki na pięć minut. Po wyciągnięciu dłoni osusz je ręcznikiem papierowym. Po 3 minutach przemyj dłonie letnią wodą, nie używając mydła (mydło wysusza skórę i paznokcie). Posmaruj ręce kremem. Pozostałą mieszankę wetrzyj w ręce. Sok z cytryny ma także właściwości rozjaśniające paznokcie.

Domowa odżywka do paznokci z olejku herbacianego i witaminy E

Składniki: Olejek herbaciany, kapsułki z witaminą E.

Wymieszaj łyżeczkę oleju z drzewa herbacianego z kilkoma kapsułkami witaminy E. Wsmaruj w paznokcie. Witamina E wzmacnia paznokcie, pomoże wyleczyć infekcje. Olejek herbaciany pielęgnuje płytkę paznokcia i skórę wokół.

Domowa odżywka do paznokci z piwa, octu i oliwy z oliwek

Składniki: Piwo, oliwa z oliwek, ocet jabłkowy.

Wymieszaj ćwierć szklanki oliwy z oliwek z taką samą ilością octu jabłkowego i z połową szklanki piwa. Włóż paznokcie do mikstury i pozostaw na 15 minut.

Piwo zawiera witaminy z grupy B, pobudza krążenie. W połączeniu z oliwą doskonale nawilża. Należy pamiętać, by piwo nie miało dodatków smakowych, ponieważ negatywnie wpłynie to na jego działanie kosmetyczne. Ocet jabłkowy jest także stosowany jako domowy sposób na grzybicę paznokci – należy wcierać go w objęte chorobą miejsca lub moczyć nogi w wodzie z octem, po czym dokładnie osuszyć. Najlepsze działanie pielęgnacyjne ma ocet jabłkowy kupiony w sklepach z żywnością ekologiczną lub przygotowany samodzielnie w domu.