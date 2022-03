Ten sezon należy do odważniej stylizacji paznokci. Oto manicure, który królował na wiosenno-letnich pokazach

Schyłek zimy to dobry moment, by rozejrzeć się za butami na wiosnę i lato. Masywne botki i kozaki będą miały godne zastępstwo, gdyż projektanci postarali się, by buty w tym sezonie przykuwały uwagę i stanowiły wyrazisty element stylizacji. Wybiegi zdecydowanie zdominowały platformy. Do czołówki najgorętszych trendów trafiły także koturny oraz wiązane sandałki. Buty na platformie Platformy dawno tak tłumnie nie wystąpiły na wybiegach. Podczas tygodni mody prezentowane były w różnych wersjach. Ermano Scervino postawił na modele w intensywnych kolorach, a na pokazie Moschino modelki prezentowały buty ozdobione lśniącym brokatem. Bruno Sialelli, dyrektor kreatywny domu mody Lanvin zdecydował się na platformy z metalicznym połyskiem, w kwiecisty print oraz z dżetami. W kolekcji marki Sergio Hudson pojawiły się z kolei wiązane modele, a na wybiegach Saint Laurent i Stephane Rolland dominowały buty z lakierowanej skóry w czerni i beżu. Buty na platformie uwielbiają też it-girls, np. Chiara Ferragni i Leonnie Hanne oraz gwiazdy, w tym Małgorzata Rozenek-Majdan i Beyonce . Koturny Na topie są również koturny, które w dość masywnej formie zagościły na wybiegu Versace. W zgrabniejszej wersji pojawiły się natomiast w kolekcjach Acne Sudios, Prada, i Fendi. Na czasie są również modele z koturnem z rafii, które nosiły modelki na pokazie Altuzarra. Wiązane sandałki Sandałki wiążemy w tym sezonie tak wysoko, jak to możliwe. Na pokazie Bronx and Banco sznurowane były nawet na udach. Z kolei w kolekcji Saint Sernin pojawiły się modele z metalicznym, srebrnym połyskiem, a u Valentino ze złotymi dżetami. W kwestii obcasów panuje pełna dowolność, modne są zarówno te wysokie, jak i płaskie. Te pierwsze robią jednak dużo większe wrażenie.