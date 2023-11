Wygląda na to, że po wyborach parlamentarnych zmiany w Telewizji Polskiej sa nieuniknione. Internauci zaczęli już typować nazwiska, które niedługo znikną z TVP. Widzowie są przekonani, że flagowe programy nadawcy publicznego, jak "Wiadomości" czy "Pytanie na śniadanie", zostaną odświeżone. Jedną z kandydatek do zwolnienia — zdaniem komentatorów — jest Magdalena Ogórek. Plotki o tym, że prezenterka szykuje się do odejścia, nasiliły się, gdy gwiazda wyjechała z Polski.

Reklama

Magdalena Ogórek reaguje na złośliwe komentarze

Po ogłoszeniu wyniku wyborów parlamentarnych wokół Telewizji Polskiej wybuchła burza. Trwają dyskusje na temat zmian, jakie mają przejść przy ulicy Woronicza w Warszawie. Mówi się, że nawet Elżbieta Jaworowicz może stracić pracę TVP. Wszystko będzie zależało od tego, kto zostanie nowym prezesem nadawcy publicznego. Widzowie jednak nie mają wątpliwości co do tego, że dla takich osób jak Magdalena Ogórek nie będzie już miejsca.

Zobacz także: Maciej Kurzajewski straci pracę w TVP? Jest komentarz

Magdalena Ogórek

Niedawno jedna z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek TVP opuściła Polskę i wyjechała do Rzymu. Internauci szybko zaczęli plotkować na temat jej rzekomego zwolnienia. Sama prezenterka zaznaczyła, że we Włoszech prowadzi badania i jak na razie nie wypowiedziała się o zmianie pracy. Pod jej sesją z Wiecznego Miasta pojawił się złośliwy komentarz, na który odpowiedziała.

Nie wracaj, kobieto, bez ciebie Polska jest piękniejsza — napisała internautka.

Ale to tak z biało-czerwonym sercem na piersi, pełnym miłości czy już bez? — odpisała Magdalena Ogórek.

Ty nawet nie wiesz, co to serce, bo w twoich czeluściach panuje od zawsze mrok — dodała na koniec internautka.

Na profilu Magdaleny Ogórek nie brakuje kąśliwych uwag internautów, którzy mówią o "drukowaniu CV" czy też "autorskim programie w Telewizji Trwam". Pojawiają się także komentarze od osób, które apelują o powstrzymanie się od hejtu i wspierają dziennikarkę TVP.

Zobacz także: Młynarska miażdży TVP i przy okazji uderza w Miszczaka. "Wygnać z korytarzy kłamstwa, przekręty, chałturę"

Reklama

Spodziewacie się rewolucji w Telewizji Polskiej?

Magdalena Ogórek