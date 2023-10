Domowy manicure hybrydowy może być równie efektowny, co ten z salonu kosmetycznego. Dodatkowo stanowi również świetny sposób na przełamanie nudy i pobudzenie kreatywności podczas kwarantanny. W końcu, przebywane w chwilowym odosobnieniu nie oznacza konieczności pożegnania się z najnowszymi trendami. Na polskim rynku nie brakuje producentów lakierów hybrydowych, które są świetnej jakości, a przy tym odpowiadają najgorętszym modowym tendencjom.

Lakiery hybrydowe do domowej stylizacji paznokci

Oto produkty, za pomocą których z łatwością, szybko pomalujesz paznokcie. Na długo utrzymują się na płytce, a ich kolory są bardzo na czasie.

Słoneczne pastele

Tropiki, ale w lekkim wydaniu. Idealny jasnożółty odcień nadaje paznokciom lakier hybrydowy Semilac w odcieniu 023 banana, który kosztuje 29,99 zł. Inspirowany jest odcieniem słodkiej, bananowej pinacolady z lekko cytrynową nutą. Formuła lakieru jest bardzo mocno napigmentowana, dlatego warto wydłużyć odrobinę czas utwardzania go pod lampą.

„Classic blue”

Odcień roku 2020 według Pantone zawitał również na paznokcie. „Classic blue” to stonowany, wyrazisty odcień nieba, przeciwieństwo bladego lub pastelowego błękitu. Ten klasyczny niebieski odcień dobrze oddaje lakier hybrydowy NeoNail w wariancie Divine Blue za 34 zł. Jest intensywny i bardzo elegancki.

Roślinne printy w naturalnym wydaniu

Trend na powrót do natury jest wszechobecny. Widać go zarówno w świecie mody, branży wnętrzarskiej, jak i … beauty. Roślinne wzory świetnie prezentują się na paznokciach. Warunek jest jeden - tło, na którym się znajdują powinno być gładkie i przypominać naturalny kolor paznokcia lub oscylować w pastelowej gamie kolorystycznej. Barwne liście i soczyste owoce z łatwością przeniesiesz na paznokcie za pomocą naklejek hi sticekrs Vibes hiHybrid za 11,99 zł. Dobrą bazę pod nie stanowić będzie lakier hybrydowy #105 Light Beige również marki hiHybrid w cenie 19,99 zł.

Pomarańcza w wersji fluo

Soczyste neony nadal mają mocną pozycję w tym sezonie. Zwłaszcza, te w odcieniach pomarańczy. Energetyczny kolor umieściła w swojej kolekcji marka Mylaq. Ich lakier hybrydowy My Paradise Shake za 19,99 zł przyciąga uwagę i podkręca codzienny look.

Brokat w roli głównej

Lśniących drobinek nigdy za wiele. Tej wiosny śmiało, obficie obsypujemy się brokatem. Migoczący w słońcu blask zapewni twoim paznokciom lakier hybrydowy w odcieniu Golden Angel marki Kabos za 28 zł. Należy do najnowszej kolekcji Midnight Bells, w której znajdziesz jeszcze czarny, srebrny i czerwony brokatowy wariant.