Dieta z oknem żywieniowym – Intermitten Fasting (IF), polega na okresowej głodówce. Dieta nie określa co, a kiedy możemy jeść. Okno żywieniowe ma trwać od 4 do 8 godzin. W przypadku kobiet, można je wydłużyć do 10 godzin.

Reklama

Główne założenia diety z oknem żywieniowym

Dieta z oknem żywieniowym polega na takim sposobie żywienia, w którym wszystkie posiłki jedzone są w odgórnie założonym przedziale czasu tzw. oknie jedzeniowym. Poza tymi sztywnymi granicami, nie można dostarczać do organizmu żadnych kalorii. Doba zostaje więc podzielona na dwie części – pierwsza część to okno żywieniowe, a druga post. Jeżeli założymy, że okno żywieniowe ma trwać 6 godzin a pierwszy posiłek zjemy o 10:00, wówczas ostatnią dawkę kalorii należy dostarczyć do organizmu o 16:00. W czasie postu od posiłków należy pić dużo wody. Dopuszczalne jest także picie herbaty i kawy z niewielką ilością mleka. Wskazana jest także rezygnacja ze słodzenia napojów cukrem lub zastąpienie cukru np. stewią. Dieta IF nie określa co można jeść, precyzuje jedynie czas, w którym posiłki mogą być zjadane.

Plany żywieniowe w diecie z oknem

Odchudzająca dieta z oknem żywieniowym ma kilka planów żywieniowych. Ma to wpływać na funkcjonalność i atrakcyjność diety. Do najpopularniejszych należą Eat Stop Eat oraz Leangains.

Eat Stop Eat – plan ten polega na całkowitym poszczeniu przez jeden lub dwa dni tygodniowo. W pozostałe dni można jeść posiłki według normalnego rytmu.

Zobacz także

Leangains – to tryb żywieniowy, który polega na 16-godzinach postu i 8-godzinach przewidzianych na jedzenie posiłków. W przypadku kobiet plan ten może wynosić 14 godzin postu i 10 godzin jedzenia. Zgodnie z tym trybem należy zrezygnować z jedzenia śniadań o poranku. Osoby, które uprawiają poranny jogging lub inną aktywność fizyczną zmuszone są więc ćwiczyć na czczo.

Efekty diety IF

Eksperci diety z oknem żywieniowym przekonują, że dieta ma pomóc w utracie tkanki tłuszczowej i wagi ciała. Taki sposób odżywiania miałby również obniżać poziom glukozy we krwi i usprawniać wrażliwość insulinową. Wszystko to miałoby ostatecznie wpływać na zwiększenie długości życia i poprawę jego jakości.

Dieta z oknem z perspektywy dietetyków

Dietetycy patrzą na dietę z oknem mniej przychylnym okiem. Traktują ją jako niezdrową dla organizmu człowieka głodówkę. Wzór jedzeniowy to zjadanie pięciu zbilansowanych posiłków dziennie co 3-4 godziny i duża aktywność fizyczna. Dietetycy ostrzegają, że brak jedzenia przez długi czas może powodować zaburzenia koncentracji i zachwianie metabolizmu. Okna żywieniowe mogą obniżać aktywność umysłową i zdolność fizyczną. Posiłki jedzone wyłącznie w wyznaczonych ramach godzinowych stwarzają ryzyko dostarczenia do organizmu dużej liczby pustych kalorii, a nieracjonalne komponowanie posiłków może grozić anemią i innymi chorobami. Z diety IF zrezygnować powinny osoby ciężko pracujące fizycznie, kobiety w ciąży, osoby dużo trenujące oraz mające problemy z nerkami, tarczycą i wątrobą.