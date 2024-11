Antoni Królikowski pochwalił się rodzinnym nagraniem. Tak spędza czas z córeczką i ukochaną

Już od prawie dwóch lat Antoni Królikowski i Izabela tworzą szczęśliwą parę. Gwiazdor i jego ukochana niedawno doczekali się swojego pierwszego dziecka. Na świat przyszła Jadwiga. Aktora wciąż czeka jednak jeszcze rozwód z Joanną Opozdą. Wiele wskazuje na to, że artysta i jego była partnerka nie dojdą do porozumienia i będą musieli przejść długą batalię sądową. W tym czasie jednak Królikowski zdaje się nie przejmować rozprawą i układa sobie życie u boku nowej wybranki. Ostatnio para wybrała się na romantyczny spacer w poniedziałek, 11 listopada. Towarzyszyła im pociecha.

Antoni Królikowski pokazał rodzinne nagranie

11 listopada Antoni Królikowski i Izabela wyszli na miasto razem z małą Jadwigą. Na nagraniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych, widzimy partnerkę aktora z dzieckiem na rękach. Wygląda na to, że rodzina świetnie się bawiła podczas Narodowego Święta Niepodległości, które spędziła we Wrocławiu. Trzeba przyznać, że to uroczy widok.

Według serwisu ShowNews.pl córka Antoniego Królikowskiego i Izabeli przyszła na świat 1 października. Gwiazdor jest niezwykle dumny z tego, że po raz kolejny został ojcem. Teraz skupia się przede wszystkim na życiu rodzinnym, które godzi z karierą. Niedawno dowiedzieliśmy się, że Antoni Królikowski wyprowadza się z Warszawy, by móc się skupić na bliskich.

Antek jest bardzo dumny z nowo narodzonej córeczki. Rozesłał najbliższym osobom pierwsze zdjęcie, na którym tuli ją w ramionach. Dziewczynka dostała na imię Jadzia i urodziła się (...) 1 października, o czwartej nad ranem – powiedziała osoba z otoczenia aktora w rozmowie z portalem ShowNews.pl.

Artysta chce być obecny w życiu swojej córeczki od pierwszych chwil. Wierzy, że poza Warszawą będzie mógł odetchnąć od zainteresowania ze strony mediów i w spokoju zajmować się małą Jadwigą. Przy okazji będzie mógł też więcej czasu spędzać z ukochaną Izabelą.

Niedawno też zakochana para pojawiła się w Kudowie-Zdroju na polsko-czeskim festiwalu im. Pawła Królikowskiego. Gdy zamieszanie medialne po aferze z rozstaniem aktora opadło, artysta zaczął publicznie pokazywać się z nową partnerką i przestał ukrywać związek.

Świeżo upieczeni rodzice już kilka razy pokazywali zdjęcia i nagrania ze swoją pociechą. W rozmowie z mediami jednak Antoni Królikowski stara się nie mówić zbyt wiele na temat życia prywatnego. Zdystansowana do tabloidów pozostaje również jego wybranka Izabela.

Zgodnie z doniesieniami tygodnika „Twoje imperium” para planuje zamieszkać w Poznaniu, gdzie będzie mogła liczyć na pomoc teściów Królikowskiego przy opiece nad córką. Obecnie gwiazdorowi i jego ukochanej zależy przede wszystkim na spokoju.

Antoni Królikowski z parnterką https://www.instagram.com/antek.krolikowski/

