Wzdęcia, zaparcia, problemy z trawieniem? Aby zapobiec zapaleniu, marskości czy stłuszczeniu wątroby, trzeba działać natychmiast i złe nawyki żywieniowe zastąpić dietą wątrobową.

Reklama

Co to jest dieta wątrobowa?

Dieta wątrobowa to inne określenie diety niskotłuszczowej – jej celem jest ograniczenie spożycia produktów tłustych, zarówno ilościowe (do 40 g dziennie), jak i jakościowe (wyłącznie masło, olej słonecznikowy i olej sojowy). Ma to na celu zminimalizowanie obciążenia wątroby, które skuteczne jest tylko, jeśli w parze z wyeliminowaniem tłuszczu idzie zmniejszenie obfitości codziennych posiłków.

Najlepiej jeść 5 lekkostrawnych posiłków dziennie. Dieta wątrobowa należy do najbardziej restrykcyjnych, bo oprócz ograniczeń związanych ze spożyciem tłuszczu, obowiązuje odstawienie wszelkich potraw smażonych, ciast, słodyczy, ostrych przypraw, kaszy, mocnej kawy, a także alkoholu.

Wskazania do stosowania diety wątrobowej

Dieta wątrobowa jest koniecznością w przypadku wszelkich schorzeń wątroby – od wirusowego i przewlekłego zapalenia wątroby, poprzez marskość, aż po otłuszczenie. Ponadto dieta niskotłuszczowa zalecana jest w chorobach trzustki, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. Wskazaniem do stosowania diety wątrobowej jest także potrzeba regeneracji wątroby u tych, którzy po posiłkach mają problemy z trawieniem, odczuwają wzdęcia i zaparcia. Długość trwania takiej diety określa lekarz w zależności od tego, jaki rodzaj schorzenia jest wskazaniem do zmiany jadłospisu. Czas regeneracji wątroby jest kwestą indywidualną dla każdego organizmu.

Zobacz także

Co wolno jeść w diecie wątrobowej?

Podstawą diety wątrobowej są produkty o wysokiej zawartości białka i węglowodanów. Na mięso możemy sobie pozwolić tylko, jeśli ograniczymy się do tego najchudszego, czyli filetu z kurczaka lub z indyka. Lepiej jednak zastępować je rybami. Miejsce śmietany powinien zająć jogurt naturalny, a tłustych serów – ich chude lub półtłuste zamienniki. Trzeba pamiętać też o tym, aby dzienna dawka cukru nie przekraczała 7 dag. Warto powstrzymać się od słodzenia herbaty lub używać do tego miodu rzepakowego. Aż 45% codziennej diety powinny stanowić makarony i pieczywo, a także inne produkty bogate w węglowodany. Równie ważne jest białko, którego pełno nie tylko w nabiale, ale również w fasoli, soi czy soczewicy. Posiłki dla osób chorych na wątrobę najlepiej gotować na parze lub piec w folii bez dodatku tłuszczu.

Produkty przyjazne wątrobie

W diecie wątrobowej na wagę złota są przeciwutleniacze, witamina C i kwas foliowy. Komponując jadłospis trzeba pamiętać o:

marchwi,

sałacie,

burakach,

brokułach,

natce pietruszki.

Warto docenić też orzechy włoskie, które mają swój udział w detoksykacji amoniaku, a poza tym stanowią źródło glutationu i kwasów omega-3, które wspierają naturalne działania oczyszczające wątroby.

Owoce i zioła w diecie wątrobowej

Bardzo ważne w diecie wątrobowej są owoce. Awokado i jabłka odciążają chory organ, bo – tak jak on – mają zdolność oczyszczania organizmu z toksyn. Prawdziwym lekarstwem dla wątroby mogą się okazać także zioła. Szczególnie ceniony jest wyciąg z nasion ostropestu plamistego, który chroni przed toksynami, działa przeciwzapalnie i ma właściwości regenerujące. Tak samo skuteczny jest ekstrakt z korzeni i liści karczocha, który reguluje wytwarzanie i działanie żółci. Największą popularnością cieszy się jednak ziele dziurawca. Uchodzi za środek żółciopędny, a przy tym wspomaga trawienie. Ziołowe lekarstwa, zawierające wyciągi z tych trzech ziół dostępne są w aptekach – w formie tabletek, herbatek czy soków.