Dorota po zakończeniu przygody w programie "Rolnik szuka żony" postanowiła pozostać w kontakcie z fanami dzięki mediom społecznościowym. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia zdecydowała się podzielić świątecznym kadrem ze swoimi pociechami. Przy okazji poruszyła też ważny temat związany z okresem bożonarodzeniowym, który nie dla wszystkich jest pełen radości i uśmiechu.

Reklama

"Rolnik szuka żony": Dorota pokazała świąteczny kadr z dziećmi i opublikowała poruszający wpis

Dorotę poznaliśmy w 10. edycji "Rolnik szuka żony", kiedy to zdecydowała się napisać list do Waldemara. Jak wiadomo, początkowo rolnik próbował stworzyć bliższą relację z Ewą, jednak szybko okazało się, że to nie ona jest mu pisana. W finale 10. edycji "Rolnika" Waldemar wyjawił, że ostatecznie to właśnie Dorota skradła jego serce i z nią chce dalej iść przez życie. Dziś zakochani są nie tylko szczęśliwą parą, ale także pod koniec września br. zostali rodzicami! Na świat przyszła piękna dziewczynka, która otrzymała imię Dominika.

Dorota po udziale w "Rolniku" chętnie odzywa się do fanów za pośrednictwem Instagrama. Tym razem, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia udostępniła fanom zdjęcie ze swoimi pociechami. Dorota postanowiła zwrócić jednak uwagę swoich odbiorców na to, że niestety nie każdy w te święta będzie przeżywał chwile radości. Ukochana Waldemara zwróciła się do osób, które mierzą się ze stratą bliskiej osoby i swoim wpisem chciała okazać im swoje wsparcie.

Za chwilę święta Bożego Narodzenia. Pamiętajmy, że ten czas radości jest często czasem smutku dla wielu. Ktoś obok nas przeżyje swoje pierwsze święta bez bliskich mu osób. A wszystkim, którzy przechodzą przez ten trudny czas, życzę spokoju w sercu wypełnionego nadzieją. Jestem całym serduchem z Wami. - napisała Dorota

Wpis Doroty z "Rolnika" bardzo poruszył internautów. W komentarzach pojawiło się też mnóstwo ciepłych słów i życzeń od fanów.

Pięknie. Zdrowych i Spokojnych Świąt

Moi ukochani. Kochani moi zdrowych i spokojnych Świąt życzę, dużo radości, spokoju

Wesołych, spokojnych i rodzinnych świąt. A Syn to Twoja kopia - piszą internauci

I my również dołączamy się do tych ciepłych słów.

Reklama

Zobacz także: Fani się o nich martwili, teraz Ania i Marcin z "Rolnika" ogłosili to tuż przed świętami. Ale radość!