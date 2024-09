Julia Wieniawa w te wakacje nie próżnuje! Aktorka nie dość, że wypuściła dwa nowe hity, to wystąpiła na m.in. Top of the Top Sopot Festival, a także zdążyła popracować nad nowym filmem! Oprócz tego aktorka znalazła czas dla pewnego przystojniaka i zwróciła się do niego publicznie, a fani przeczuwają nowy związek.

Julia Wieniawa zwróciła się do przystojniaka! Fani pytają o związek

Julia Wieniawa niedawno przyznała, że rozstała się z długoletnim partnerem Nikodemem Rozbickim. Spekulacje w tym temacie pojawiały się już od dłuższego czasu, po tym jak aktor wyleciał za ocean szkolić się w legendarnej szkole Lee Strasberga w Stanach Zjednoczonych. Początkowo związek na odległość nie stał na przeszkodzie zakochanym i Nikodem często przylatywał do Polski, by wspierać ukochaną w ważnych projektach, jednak z czasem jego obecność w Polsce była coraz rzadsza. Zakochani mieli źle znosić dzielące ich kilometry i tegoroczną majówkę spędzili już osobno. Spekulacje o ich rozstaniu zaczęły pojawiać się, gdy Wieniawa sama poszła na wesele przyjaciół, a Nikodem swoje urodziny spędził w gronie nowych koleżanek. Domysły internautów okazały się słuszne, jednak Wieniawa w rozmowie z Party.pl przyznała, że pozostaje z Nikodemem w dobrych stosunkach.

Instagram@NikodemRozbicki

Niewątpliwie decyzja o rozstaniu była dla aktorki niezwykle trudna, jednak szybko odnalazła się w nowej rzeczywistości i stara się czerpać z życia garściami. W ostatnim czasie Wieniawa postanowiła się trochę rozerwać i wybrała się na bal maskowy w Zamku Domanice w towarzystwie niezłego przystojniaka - Macieja Musiałowskiego. Aktor pochwalił się w sieci nagraniem wprost z helikoptera, gdzie razem z Julią raczą się szampanem!

Pod nagraniem szybko pojawił się komentarz od aktorki, która zdecydowała się podziękować Musiałowskiemu za wspólnie spędzony czas, a okazuje się, że spędzili go bardzo wiele.

To był piękny czas. Dziękuję Ci za ten wspólny miesiąc - napisała Julia.

Maciej postanowił szybko ruszyć z odpowiedzią.

Chce więcej! - napisał.

Fani w komentarzach zaczęli się zastanawiać, czy przypadkiem aktorów nie łączy coś więcej, patrząc na tę wymianę zdań...

Może powiedzcie czy wy jesteście razem w końcu!

Piękna para... Ciekawe czy tylko przyjaciół - zastanawiają się fani.

Myślicie, że fani mają rację?

