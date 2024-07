Dieta wolumetryczna, czyli inaczej objętościowa. Jest to sposób na zrzucenie zbędnych kilogramów poprzez ograniczenie kaloryczności a nie ilości spożywanych posiłków.

Zasady diety wolumetrycznej

Podstawą diety wolumetrycznej jest zasada polegająca na tym, że każdego dnia człowiek spożywa podobną objętość jedzenia, dlatego wystarczy obniżyć jego zawartość kaloryczną a nie objętość. Ponieważ to właśnie wielkość spożywanych porcji a nie zawartość składników odżywczych ma znaczący wpływ na uczucie sytości. Dlatego, aby schudnąć nie trzeba zmniejszać ilości jedzenia, tylko kaloryczność przy zachowaniu tej samej objętości posiłków. Metoda ta zapewnia zdrowe tempo utraty wagi, dzięki czemu można dzięki jej stosowaniu osiągać trwalsze efekty. Ważna w tej diecie jest również codzienna aktywność fizyczna.

Dieta wolumetryczna – cztery grupy produktów

Dieta objętościowa polega na podzieleniu produktów żywnościowych na cztery grupy, według kaloryczności oraz zawartości wody (tzw. gęstości energetycznej).

Grupa 1: Produkty zalecane, to takie, które można jeść bez ograniczeń, są to: niskokaloryczne warzywa i owoce (np. arbuz, sałata, pomidory, ogórki, maliny, jabłka, cytrusy), chude mleko i jogurty, buliony warzywne.

Grupa 2: Produkty dozwolone. Są to: owoce i warzywa o wyższej kaloryczności (np. strączki, ziemniaki, banany, kukurydza), produkty pełnoziarniste (np. brązowy ryż, pełnoziarniste pieczywo i makarony), chude ryby (np. mintaj, dorsz, morszczuk) i mięso (np. wołowina, cielęcina, kurczak, indyk). Produkty z tej grupy można jeść w sposób kontrolowany, spożywając najmniej mięsa i ryb.

Grupa 3: Produkty, które są dozwolone, ale których spożycie trzeba znacznie ograniczać, to: tłusty nabiał – jajka i sery, tłuste mięso – gęsina, wieprzowina i baranina; białe pieczywo i lody.

Grupa 4: Produkty zakazane, całkowicie wyeliminowane z jadłospisu, to: fast-foody, słodycze, masło, przekąski – np. chipsy, krakersy; oleje, orzechy.

Dieta wolumetryczna opiera się przede wszystkim na spożywaniu pokarmów zawierających dużo wody, błonnika, które jednocześnie są ubogie w tłuszcz. Przy czym woda musi być wkomponowana w posiłek. Dlatego jadłospis w tej diecie opiera się przede wszystkim na potrawach jednogarnkowych oraz klarownych zupach.

Najeść się do syta

Dieta wolumetryczna została stworzona w oparciu o rzetelne badania naukowe. Jest również uznawana przez dietetyków za dobrze zbilansowaną i efektywną dietę odchudzającą. Stosowanie diety wolumetrycznej nie stanowi zagrożenia zdrowotnego, ponieważ nie powoduje niedoborów pokarmowych. Ponadto dieta objętościowa wymaga nauki prawidłowych nawyków żywieniowych, co może przyczynić się do wprowadzenia zdrowego sposobu odżywiania na całe życie. Jadłospis w tej diecie opiera się na produktach bogatych w błonnik i wodę, dlatego jest szczególnie polecana osobom cierpiącym na zaparcia lub zbyt wysoki poziom cholesterolu we krwi.

Wady diety wolumetrycznej – rozepchany żołądek

Dieta objętościowa to możliwość najedzenia się do syta, ale bez przejadania się. Mimo to odnosi się wrażenie, że po jej zakończeniu żołądek będzie nadmiernie rozciągnięty, i aby się najeść konieczne będzie spożycie dużej objętości pokarmów. Jeżeli wyrobione podczas stosowania diety wolumetrycznej prawidłowe nawyki żywieniowe nie zostaną z nami na zawsze wówczas istnieje duże ryzyko efektu jojo. Dieta objętościowa wymaga samodzielnego przygotowywania posiłków, co może być czasochłonne i niekomfortowe, szczególnie dla osób, które nie lubią gotować.