Dieta warzywno-owocowa, która w naturalny sposób oczyszcza i mobilizuje siły witalne organizmu – to odpowiedź dr Ewy Dąbrowskiej na postępujące zanieczyszczenie środowiska i zachwianie równowagi ekosystemów. Proponuje ona powrót do prostego żywienia, które poprzez detoksykację całego organizmu wyleczy go z przewlekłych dolegliwości.

Warzywno-owocowe właściwości lecznicze natury

Dr n. med. Ewa Dąbrowska stworzyła dietę, która pomaga w momencie, gdy zawodzą konwencjonalne – farmakologiczne sposoby leczenia. Według jej teorii tylko powrót do naturalnych składników odżywczych jest nam w stanie pomóc. Dieta warzywno-owocowa dr Dąbrowskiej opiera się głównie na założeniach leczniczej głodówki, podczas której organizm ludzki alkalizuje się (czyli odkwasza) oraz oczyszcza, wzmacnia samonaprawcze mechanizmy by powrócić do równowagi – zdrowia. Doświadczenia związane ze stosowaniem tej diety potwierdziły tezę, że pożywienie może być lekarstwem na choroby cywilizacyjne.

Jak działa dieta dr Dąbrowskiej?

Etap I. W okresie od kilku dni do kilku tygodni należy spożywać wyłącznie warzywa nieskrobiowe (np. marchew, buraki, rzodkiew, cebula, por, pomidor, papryka, brokuły, sałata, różnego rodzaju zioła, ogórki ) i owoce bezcukrowe (czyli grejpfruty, jabłka, niewielkie ilości jagód, cytryny). Wskazane jest również picie soków z zielonych pędów, takich jak: seler naciowy, botwina, mniszek, szczaw, pokrzywa, kiełki lucerny, itp., gdyż zawierają one chlorofil, który swoim składem jest bardzo zbliżony do hemoglobiny krwi, przez co działa oczyszczająco na organizm ludzki, dostarcza mu tlen, energię, witaminy i minerały w najlepiej przyswajalnej postaci. Warzywa i owoce można jeść surowe, pieczone jako surówki, w postaci zup. Do picia poleca się: wody, soki warzywne i owocowe, herbaty owocowe lub ziołowe, wywary z warzyw.

Produkty niedozwolone na etapie leczniczej głodówki to przede wszystkim: biała mąka, cukier, produkty wysoko przetworzone. Nie należy również spożywać innych pokarmów, np. chleba, kasz, oleju itp. Niewskazane jest również picie kawy, mocnej herbaty, alkoholu, ani palenie papierosów.

Dr Dąbrowska ostrzega, że na tym etapie leczenia mogą wystąpić tzw. kryzysy ozdrowieńcze objawiające się bólami brzucha, wzdęciami, biegunkami. Zaleca ona wówczas przejście na dietę sokową. Taki kryzys nie powinien być dłuższy niż 3 dni, po tym czasie wszystko powinno wrócić do normy, jeżeli jest inaczej należy zgłosić się do lekarza.

Etap II. Po oczyszczającej kuracji warzywno-owocowej dr Dąbrowska zaleca włączenie produktów pełnowartościowych, opartych na naturalnych, nie modyfikowanych chemicznie pokarmach pochodzenia głównie roślinnego oraz wprowadzenie na stałe zwyczaju postów warzywno-owocowych, np. 1-2 dni w tygodniu, albo 1 tydzień diety w miesiącu.

Aktywność fizyczna wspiera kurację oraz przyspiesza jej pozytywne rezultaty. Według dr Dąbrowskiej tajemnica długowieczności tkwi w wewnętrznej czystości ciała.