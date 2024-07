Dieta treningowa to zbilansowana porcja białka, węglowodanów i tłuszczów, która w sposób zdrowy dla organizmu pozwoli spalić tkankę tłuszczową i zastąpić ją tkanką mięśniową. Gdy regularnie ćwiczysz, sięgaj po chude mięso, ryby czy pełnoziarniste pieczywo.

Jeżeli ćwiczysz co najmniej 2-3 razy w tygodniu, to potrzebujesz dostarczyć organizmowi ok. 3 000 kalorii. Mięśnie, które angażowane są do intensywnych treningów, wymagają odpowiednich porcji białek, węglowodanów i tłuszczów:

50-55% węglowodanów,

30% tłuszczów,

15-20% białek.

Dieta treningowa, czyli po co sięgać?

Ważne, aby posiłki dawały energię do ćwiczeń, a nie powiększały tkankę tłuszczową. Produkty, które pozwolą ci ułożyć jadłospis diety treningowej:

chude mięso (przede wszystkim drób),

ryby,

pełnoziarnisty makaron,

pełnoziarniste pieczywo,

brązowy ryż,

kasze,

nabiał (sery, mleko),

warzywa,

soki ze świeżych warzyw i owoców.

Dieta treningowa, czyli po co nie sięgać?

Na pewno podczas intensywnych treningów musisz zrezygnować z tłustego mięsa oraz równie tłustych ryb. Odradza się alkohol, jak i słodkie, gazowane napoje. Ważne jest, aby pozwolić sobie na słodycze maksymalnie raz w tygodniu, ponieważ codzienne przyjmowanie dużej ilości cukru sprawi, że ćwiczenia będą nieskuteczne, a poziom glukozy we krwi wciąż wysoki.

