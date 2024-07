Dieta VLCD polega na dostarczaniu do organizmu bardzo małej porcji energii. Produkty spożywane w diecie „torebkowej” to przetworzone i sproszkowane koktajle i zupy gotowe do spożycia po zalaniu wodą. Dieta VLCD jest niebezpieczna dla zdrowia, może powodować poważne spustoszenia i efekt jojo.

Reklama

Dieta VLCD a dieta niskokaloryczna

Różnica pomiędzy dietą niskokaloryczną a dietą VLCD polega na ilości dziennego spożycia kalorii. W diecie niskokalorycznej dobowy deficyt kalorii to 500-1000 kcal. Dieta VLCD, znana także jako dieta torebkowa, to rodzaj diety bardzo niskokalorycznej – Very Low Calorie Diet. Kaloryczność w diecie VLCD wynosi poniżej 800 kcal dziennie, podczas gdy zwykle spożywamy ok. 2500-3000 kcal dziennie.

Produkty i zasady diet „torebkowych” VLCD

Produkty w diecie VLCD to sproszkowane koktajle i zupy, które należy zalać lub zmiksować z wodą. Produkty te są niskokaloryczne i dostarczają bardzo małe porcje energii. Dieta torebkowa składa się z kilku faz. Przechodząc na radykalną dietą VLCD, szczególnie na pierwszym etapie, należy pić duże ilości wody. Zalecane jest wypijanie co najmniej 2 litrów wody dziennie. Na początku dobrze też ograniczać wysiłek fizyczny. Intensywne treningi powinny być rozpoczęte dopiero po zakończeniu pierwszego etapu diety VLCD. Ważną zasadą w dietach VLCD jest przebrnięcie przez każdy etap. Nie należy samodzielnie przedłużać poszczególnych faz.

Niebezpieczeństwo diet VLCD: efekt jojo, zaparcia i problemy trawienne

Diety VLCD mogą powodować poważne spustoszenia w organizmie. Mimo że diety VLCD mogą dawać efekty odchudzania w krótkim czasie, niosą ze sobą poważne ryzyko. Dieta VLCD może powodować niedobory pokarmowe. Na szczególne ryzyko narażone są osoby, które długo stosują dietę torebkową lub dowolnie przedłużają wybraną z faz diety. Specyfiką diety VLCD jest dostarczanie organizmowi niewielu kalorii, jest to czynnik, który może przyczynić się do nagłych ataków głodu. U wielu osób dieta VLCD byłą przyczyną osłabień, bólów głowy i ogólnego zmęczenia. Poważnym minusem bardzo niskokalorycznej diety jest częsty efekt jojo.

Zobacz także

Diety torebkowe bazują na przetworzonym jedzeniu. Produkty zalewane wodą, niewymagające gotowania, nigdy nie będą tak wartościowe, jak świeże owoce, nabiał, warzywa i ciepłe posiłki. Długotrwałe stosowanie dań z torebek może zaburzyć pracę układu pokarmowego, a szczególnie perystaltykę jelit. Dieta VLCD stwarza ryzyko „rozleniwienia jelit” i zaparć.

Przeciwwskazania do stosowania diety VLCD

Dieta VLCD nie powinna być stosowana przez dzieci, młodzież i osoby powyżej 75 roku życia. Przeciwwskazaniami do „torebkowego" jadłospisu jest także ciąża i zaburzenia odżywiania oraz przemiany materii. Medyczne przeciwwskazania do stosowania diet VLCD to epilepsja, choroby psychiczne, zaburzenia rytmu serca, zespół Cushinga, choroba niedokrwienna serca, dna moczanowa i podwyższone stężenie kwasu moczowego we krwi.