Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski są jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie i mają za sobą tłum fanów, którzy chętnie śledzą ich w mediach społecznościowych. Zakochani niespodziewanie podzielili się z obserwatorami słodkim nagraniem i napisali kilka słów od siebie.

Reklama

"Łzy wzruszenia". Jan Dąbrowski pokazał nagranie z żoną i nie krył emocji

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski są parą już od kilku lat, a w 2022 roku zdecydowali się zawrzeć związek małżeński. Od początku zakochani podkreślali, że marzy im się duża rodzina. To marzenie udało im się zrealizować i w 2020 roku na świat przyszła ich pierwsza córeczka Pola, rok później urodziła się Nela, a w 2023 roku ich rodzina powiększyła się o Jaśminkę. Kolejnym marzeniem Sylwii i Jasia był zakup wielkiego domu - to również udało im się spełnić. Zakochani zdecydowali się na 230-metrową willę w otoczeniu lasu i przez kilka miesięcy na bieżąco relacjonowali prace remontowe w nowym gniazdku. Mogliśmy zobaczyć m.in. jak Sylwia i Jan Dąbrowscy urządzili pokój córeczek, a także jak wyglądają poszczególne pomieszczenia w ich nowym domu. Jako że prace remontowe dobiegły już do końca, to zakochani mają teraz nieco więcej czasu tylko dla siebie.

Ostatnio Sylwia i Jan postanowili spędzić czas tylko we dwoje i przy okazji urodzin influencera zdecydowali się wybrać na romantyczny wyjazd do Dubaju. Jak się później okazało, był to wyjazd- niespodzianka, zorganizowany przez Sylwię.

Cześć! W Dubaju jestem, żona mnie zabrała - moja @sylwiaprzybysz - pozdrawiamy z Dubaju! W Dubaju ciepło, siema, pozdrawiamy. - zdradził Jan Dąbrowski.

Wygląda na to, że czas tylko we dwoje spodobał się małżonkom i pochwalili się w sieci, że zdecydowali się na kolejne samotne wyjście. Tym razem Sylwia i Jan postanowili wybrać się na premierę filmu do kina! Influencer zdradził, że film wywołał w nich sporo emocji i nie zabrakło łez wzruszenia!

Ależ to była premiera, ależ to jest film! Łzy wzruszenia, przeplatały się ze śmiechem, dostarczając niesamowitych emocji i wrażeń! - napisał na Instagramie i przy okazji wrzucił do sieci rozkoszne wideo z małżonką, na którym nie brakowało czułych gestów.

Fani jak zwykle byli zachwyceni i nie ukrywają, że Sylwia i Jan są super zgraną parą!

Zazdroszczę wam takiej miłości

Cudowni!

Pięknie razem wyglądaliście! - piszą fani.

Reklama

Zobacz także: Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski pokazali jak urządzili ogromną willę. "Przepięknie"