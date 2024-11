Choć do świąt Bożego Narodzenia pozostał jeszcze niemal miesiąc, dekoracje i gadżety wszechobecne w sklepach sprzyjają myśleniu o prezentach dla bliskich ze sporym wyprzedzeniem. Doskonale wiedzą o tym Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowscy, którzy w rozmowie z naszym reporterem opowiedzieli o tym, jak wygląda ta grudniowa tradycja w ich rodzinie. Jak się okazuje, nie we wszystkim parze udaje się dojść do porozumienia! Z czym Dąbrowscy mają problem?

Oto, co poróżniło Sylwię Przybysz i Jana Dąbrowskiego

Odkąd rozwinęły się media społecznościowe, relacjonowanie przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, a także samej celebracji, nabrało zupełnie nowego wymiaru. Internauci czekają na to, jak celebryci udekorują swoje mieszkania, co postawią na świątecznym stole i wreszcie: na jakie prezenty dla bliskich się zdecydują.

Niestety, choć Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski zgadzają się w wielu kwestiach, sprawa świątecznych prezentów pozostaje dla nich nadal nierozwiązana. Jak się okazuje, każde z małżonków miało w rodzinnych domach inne tradycje i są one polem "spornym":

Z mojej strony było tak, że Mikołaj przychodził w nocy w Wigilię - wstawaliśmy rano i prezenty były. Natomiast z Jaśka strony jest tak, że prezenty wręcza Mikołaj po kolacji wigilijnej. Przed nami decyzja, jak będziemy robić u nas w domu - zdradziła Sylwia Przybysz.

Również mąż Sylwii Przybysz nie ukrywał, że ma problem z porą wręczania świątecznych upominków i para musi ewidentnie poszukać kompromisu w tej sprawie:

I to jest najbardziej problematyczna rzecz - dodał Jan Dąbrowski.

"Jeszcze nie doszliśmy do porozumienia w tej kwestii", podsumowała szczerze Sylwia. Mamy nadzieję, że temat nie okaże się poważny i rodzinie Dąbrowskich uda się w tym roku ustalić wspólną wersję. Już teraz życzymy im wspaniałych Świąt!

A jak jest u Was? Posłuchajcie, co jeszcze o prezentach i bożonarodzeniowych tradycjach powiedzieli nam Sylwia i Janek.

