Dieta vitalia, nazywana także smacznie dopasowaną polega na dobraniu jadłospisu do wagi i kilogramów, których chcemy się pozbyć. Jak każda inna dieta, również ta ma swoje plusy i minusy.

Dieta vitalia – czym jest?

Dieta vitalia, zwana również smacznie dopasowaną to dieta, którą „rozpoczyna się” od wypełnienia formularza na stronie internetowej. Podczas jego uzupełniania należy zaznaczyć wiek, wzrost, poziom aktywności fizycznej, ile posiłków dziennie chcesz zjeść oraz jakim czasem dysponujesz na ich przygotowanie i ile chcesz schudnąć w ciągu tygodnia. Oprócz tego, można zaznaczyć 10 produktów spożywczych, których nie jadasz. Następnie na podstawie kwestionariusza dietetyk układa jadłospis i na następny dzień przesyła gotowy zestaw dań wraz z przepisami i listą zakupów. Po tygodniu powinieneś otrzymać nowe menu dopasowane do aktualnej masy ciała i zamiłowań.

Dieta vitalia - zalety

Jedną z zalet diety vitalii jest to, że nie musisz zastanawiać się nad tym, co zjesz na śniadanie, obiad, czy kolację. Otrzymasz gotowy jadłospis, wraz z przepisami i listą zakupów, dlatego problem z wymyśleniem potraw zniknie. Oprócz tego, jeśli dany posiłek nie przypadł do gustu, możesz go wymienić na inny. Kolejnym plusem diety smacznie dopasowanej jest fakt, że osoba odchudzająca się ma cały czas kontakt z psychologiem i dietetykiem, którzy ustalają jadłospis. Cena diety vitalii również nie jest duża. Miesięczna kuracja odchudzająca kosztuje około 60 zł, czyli mniej niż wizyta u dietetyka. Ten rodzaj diety zalecany jest osobom zapracowanym.

Dieta vitalia – wady

Dieta vitalia ma też wady. Pierwszą z nich jest fakt, że przy nieodpowiednim przestrzeganiu zasad żywienia może wystąpić osłabienie, czy złe samopoczucie. Diety nie możesz stosować jeśli masz skłonności do zaparć lub niewydolność krążenia. Dla niektórych wadą może być brak kontaktu osobistego z dietetykiem.

Dieta vitalia – przykładowy jadłospis

Na śniadanie zaleca się jedzenie np. twarogu ze szczypiorem, rzodkiewką i pieczywem pełnoziarnistym. Śniadanie II może składać się z koktajlu, np. marchwiowo-jabłkowego. Na obiad, czyli na bardzo ważny posiłek w ciągu dnia może składać się filet z kurczaka, szpinak i ser feta. Przed kolacją, podobnie jak na śniadanie II zaleca się wypicie koktajlu, tym razem gruszkowego lub bananowego. Na kolację powinno się jeść kanapki z masłem i warzywami, np. pomidorami, oliwkami, czy sałatą.