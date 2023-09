Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz są jedną z najbardziej lubianych par młodego pokolenia. Fani uwielbiają śledzić ich losy, a dzięki temu, że para jest bardzo aktywna w sieci, to internauci na bieżąco wiedzą, co u nich słychać. Ostatnio Jan Dąbrowski postanowił zaskoczyć swoich obserwatorów pewnym wpisem, w którym zapowiedział, że niebawem przedstawi swoim fanom kolejne "dziecko". O co chodzi? Sprawdźcie szczegóły.

Jan Dąbrowski zapowiada: "Wrzesień będzie chyba najbardziej przełomowym miesiącem w naszym życiu"

Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz są nie tylko szczęśliwym małżeństwem, ale także rodzicami trzech uroczych córeczek - Poli, Neli i Jaśminki. Ostatnia z ich pociech przyszła na świat pod koniec maja 2023 roku, a niedawno Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski ochrzcili Jaśminkę. Jak widać, w życiu pary ostatnio dużo się dzieje, ale wygląda na to, że zakochani nie zamierzają zwalniać tempa.

Jan Dąbrowski właśnie zamieścił na swoim Instagramie wpis, w którym poinformował swoich obserwatorów, że "wrzesień będzie chyba najbardziej przełomowym miesiącem w ich życiu". Co więcej, Youtuber ma niedługo przedstawić swoim fanom "kolejne dziecko".

- Wrzesień będzie chyba najbardziej przełomowym miesiącem w naszym życiu - nie licząc ślubu, narodzin dzieci, i kupna „Lidlomixa” 😜 Już niebawem przedstawimy Wam nasze kolejne „dziecko” - coś, co pochłonie nas w najbliższych miesiącach 😎 Już się nie mogę doczekać, aż Was w to wtajemniczymy 😜 - napisał tajemniczo Jan Dąbrowski.

Co dokładnie już wkrótce ogłoszą Jan Dąbrowski i jego żona? Tego póki co nie wiadomo, jednak fani Jana i Sylwii już zapowiadają, że z niecierpliwością czekają na te wieści.

- Śliczny🥰 nie mogę się już doczekać aż nam zdradzicie 😋🫶🏻Miłego dnia Jasiu❤️❤️ - cudowny!!🥹🩷 już nie mogę się doczekać aż przedstawicie nam wasze nowe "dziecko"! 😀💗 - 😍😍😍nie mogę się doczekać - piszą fani.

East News Piotr Fotek

My również nie możemy się doczekać! A Wy, macie jakieś przeczucia co do tego, co planują Sylwia i Jan?