Okazuje się, że Kasia Zielińska uwielbia przepisy Anny Lewandowskiej! To właśnie dzięki nim ma tak świetną figurę. Ostatnio na Insta Story poprosiła trenerkę o przepis na deser.

- Całe popołudnie chodzi za mną jakiś deser, a już nie jem panna cotty! Za bardzo kaloryczna. No i chyba muszę się poradzić, nie ma wyjścia! W ogóle na wstępie, bardzo wam wszystkim polecam przepisy Anny Lewandowskiego, bo są cudowne! I naprawdę nietuczące, tak bardzo jak to, co ja jem. Więc Anna Lewandowska, cię proszę się przyślij przepis na… jakiś taki deser, najlepiej bezglutenowy, z owocami - powiedziała Kasia Zielińska.