Joanna Koroniewska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i na swoim profilu zazwyczaj zamieszcza humorystyczne nagrania z mężem, Maciejem Dowborem. Tym razem aktorka postanowiła otworzyć się przed fanami i w Q&A zorganizowanym na Instagramie odpowiedziała na nurtujące jej obserwatorów pytania. Jedna z osób ciekawa była, co Asia robi, by mieć taką figurę. 46-latka nie zamierzała trzymać tego sposobu tylko dla siebie.

Przed Joanną Koroniwewską teraz bardzo intensywny czas. 46-latka pochwaliła się niedawno, że już niedługo będzie ją można oglądać w zupełnie nowym programie. Koroniewska została bowiem prowadzącą nowego show TVN-u, o nazwie "Zróbmy sobie dom" i podobnie jak teściowa Katarzyna Dowbor, będzie prowadzić program o remontach! Mimo napiętego grafiku aktorka zdecydowała utrzymywać nadal bliski kontakt z fanami i na swoim Instagramie zorganizowała Q&A. Obserwatorzy byli ciekawi, jak 46-latka dba o swoją sylwetkę, ponieważ jej figura robi na wielu osobach ogromne wrażenie.

Joanna Koroniewska zdecydowała, że swoim sekretem podzieli się z fanami. Jak przyznała, jej figura to jedynie "skutek uboczny" zdrowego stylu życia i ... gry w tenisa!

Aktorka przyznała, że nowe hobby mocno ją zaabsorbowało i jest zakochana jak nigdy w życiu.

Słuchajcie, wpadłam totalnie, naprawdę jestem zakochana w tenisie. Tak jak nigdy w życiu w żadnym sporcie tak jak nigdy w życiu w nikim... No nie no w dzieciach i w mężu, ale to jest inny rodzaj miłości. Namawiam wszystkich, co potrzebują zmiany swojego życia, grajcie w tenisa. Jest cudnie

- wyznała 46-latka.