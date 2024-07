Anna Lewandowska jest bardzo aktywna na swoim profilu na Instagramie. Trenerka nie tylko pokazuje fragmenty ze swojego prywatnego życia, ale także pomysły na ćwiczenia czy przepisy na dietetyczne dania. Jej najnowszy post na Instagramie jednak zaskakuje! Anna Lewandowska zadedykowała go... znanej aktorce!

Tym razem Anna Lewandowska przygotowała post na blogu z przepisem na letnią sałatkę z bobem. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie dedykacja, którą umieściła pod wpisem na Instagramie zachęcającym do wejścia na blog.

Do tej pory nie było wiadomo, że obie gwiazdy się znają i lubią. Nie jest jednak tajemnicą, że ostatnio Katarzyna Zielińska, była aktorka "Barw szczęścia", stawia na zdrowe odżywianie i chwali się swoimi posiłkami na Instagramie. Jak więc zareagowała na post trenerki?

Ania!!!!!!! Dziękuję!!!!! Wygląda pysznie! Właśnie zastanawiałam się co by tu zjeść zdrowego i pysznego na lunch???????? Tylko jedna sprawa: czy bób przed spektaklem to dobry pomysł? ???? Chyba zaryzykuję z tak pysznym daniem!!!!!!!!! WYGLĄDA REWELACYJNIE!!!! A co tam! Najwyzej nie dopnę kiecki???????? ???????????? - napisała w komentarzach.