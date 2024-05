W najmniej spodziewanym momencie dowiedzieliśmy się o śmierci kolejnego wybitnego i cenionego artysty. Jacek Zieliński na polskiej scenie występował od lat, niezmiennie ciesząc się ogromnym uznaniem w oczach słuchaczy. Największą rozpoznawalność przyniósł mu zespół Skaldowie, który współtworzył ze swoim bratem. Co doprowadziło do jego śmierci?

Nie żyje Jacek Zieliński, współtwórca zespołu Skaldowie

Chociaż śmierć jest rzeczą naturalną i nieuniknioną, za każdym razem trudno jest się z nią pogodzić, szczególnie, gdy dotyka kogoś nam bliskiego. Z bólem po stracie mierzą się właśnie najbliżsi i fani Jacka Zielińskiego! Późnym wieczorem w poniedziałek, 6 maja, media obiegła wiadomość o odejściu uwielbianego kompozytora, trębacza, skrzypka i przede wszystkim... członka zespołu Skaldowie!

Zieliński przyszedł na świat 6 września 1946 roku w Krakowie i od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie muzyką. Zresztą nie tylko on, bo grupę Skaldowie współtworzył wraz ze swoim bratem. Zespół powstał w 1965 roku, a w ich wykonaniu mogliśmy usłyszeć klasyczny rock, rock progresywny, folklor góralski, rock'n'roll, jazz, big-beat oraz muzykę pop.

Jacek Zieliński AKPA/Piętka Mieszko

Co ważne, Jacek Zieliński występował także jako solista. W 1967 roku pojawił się na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie wykonywał utwór "Dzień niepodobny do dnia". Polacy go uwielbiali, a dla przyjaciół i krewnych był niezastąpiony. Warto wspomnieć, że w czerwcu 2006 roku został odznaczony Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", natomiast w styczniu 2014 roku - Złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia artystyczne.

Informację o śmierci Jacka Zielińskiego przekazała Piwnica pod Baranami, dla której ten w latach 80. zrealizował spektakl do słów Wiesława Dymnego. Artysta odszedł w wieku 77 lat i na ten moment nie są znane dokładne okoliczności.

Zmarł Jacek Zieliński, wielki polski artysta - współtwórca Skaldów - ale również nasz wielki Przyjaciel i kompozytor - czytamy.

Rodzinie i bliskim przesyłamy wyrazy współczucia.

Nie żyje Jacek Zieliński Facebook@Piwnica pod Baranami