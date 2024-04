Ania Lewandowska po raz kolejny startuje ze swoim obozem, w trakcie którego, w zaledwie kilka dni, stara się zaszczepić w uczestniczkach zdrowe nawyki. Tym razem jednak zainteresowane panie będą musiały się nieźle wykosztować, bo cena takiego wyjazdu wzrosła o aż 2 tysiące złotych.

Reklama

Cena obozu Anny Lewandowskiej

Ani Lewandowskiej już dawno udało się wyzbyć etykiety tylko "żony Roberta Lewandowskiego" i na przestrzeni ostatnich lat skutecznie rozbudowuje własną markę. Dziś jest jedną z lepiej rozpoznawalnych bizneswoman, a jej sztandarowe marki to choćby catering dietetyczny czy marka kosmetyczna.

Oprócz tego Ania Lewandowska ma własną aplikację z instrukcjami dotyczącymi ćwiczeń i zdrowego żywienia, a także co roku organizuje obozy "Camp by Ann", podczas których spędza każdy dzień z uczestniczkami na treningach, zaszczepiając w nich zdrowe nawyki. Już niejednokrotnie w przedsięwzięciu tym wzięła udział chociażby Małgorzata Rozenek.

instagram.com/annalewandowska

Niedawno ukochana piłkarza ogłosiła otwarcie zapisów na kolejny turnus, który odbędzie się już w maju! Obóz potrwa od 20 do 26 maja i jak na tę ilość dni, cena może wielu zaskoczyć. Jak podaje Gazeta.pl, w ubiegłym roku taki wyjazd kosztował 3650 zł, natomiast teraz jest to już wydatek rzędu 5250 zł!

Nietrudno domyślić się, że raczej nie wszyscy mogą sobie pozwolić na taki jednorazowy wydatek, dlatego Ania wprowadziła możliwość płatności ratalnej. Na samym początku obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 600 zł, która jest bezzwrotna. Następnie pierwsza rata, którą należy opłacić do 10 kwietnia wynosi 2650 zł, a druga - 2000 zł i należy uiścić ją do 1 maja.

Zobacz także

instagram.com/annalewandowska

Powrót do tego niezwykłego miejsca jest dla mnie zawsze wielką radością. Podobnie jak spotkania z Wami wypełnione aktywnością fizyczną, motywacją i dobrą energią. Dołączcie do mnie i mojego teamu już w maju. Nie zabraknie niespodzianek, pysznych, zdrowych posiłków i (jak zwykle w Dojo): przepięknych widoków, które pozwolą zregenerować nie tylko siły fizyczne, ale i umysł - informuje na swojej stronie Ania Lewandowska.

Co ciekawe, uczestniczki muszą dojechać na obóz we własnym zakresie, co wiąże się z dodatkowym wydatkiem. Chciałybyście pojechać na taki wyjazd?

Reklama

Zobacz także: Anna Lewandowska w końcu to ogłasza. Długo czekała: "Najlepszy etap"