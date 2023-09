Małgorzata Rozenek-Majdan z okazji swoich 44. urodzin została obsypana przez Radosława Majdana masą prezentów! Przy okazji mąż gwiazdy złożył jej dość nietypowe życzenia urodzinowe zdradzając, jak nazywa ukochaną żonę na co dzień: wszystkiego najlepszego mój ,,Grubasku” - napisał Radek. Zobaczcie zdjęcia! Małgorzata Rozenek z niespodziankami od Radka Majdana Urodzinowy dzień zaczął się dla gwiazdy TVN bardzo intensywnie. Najpierw Małgorzata Rozenek-Majdan udała się na poranny jogging i siłownię , następnie zaś wybrała się na konferencję fundacji TVN, podczas której nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Psychiatrii i Onkologii Dzieci i Młodzieży Fundacji TVN. Jednak dzień się dla niej wtedy nie zakończył, o czym informowała na swoim Instagramie. Zaraz po wydarzeniu Małgosia Rozenek wsiadła w samolot i poleciała do Brukseli, by wziąć udział w konferencji prasowej organizowanej przez Parlament Europejski: W drodze do Brukseli, jutro ważny dzień 💪🏼 w Parlamencie Europejskim, z inicjatywy Wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego @kopacz_ewa wraz we współpracy z @mrm_fundacja odbędzie się panel ekspercki i konferencja prasowa. W Światowym Dniu In Vitro będziemy rozmawiać o leczeniu niepłodności. Zapraszamy do dołączenia na @mrm_fundacja i na kanale fb @kopacz_ewa jutro o 10:00 . Czy gwiazda znalazła czas na świętowanie urodzin? Oczywiście, że tak! Choć urodzinowy dzień był dla niej intensywny, gwiazda znalazła chwilę dla bliskich. Radosław Majdan w domu przygotował dla niej piękny tort i mnóstwo wiosennych kwiatów: Mój kochany ,,Pyś” obchodzi dzisiaj urodziny🎂💥😘 to był kolejny cudowny rok🥰Skarbie, jesteś wyjątkowa i taką pozostań🤩realizuj marzenia i plany, zadziwiaj, wzbudzaj szacunek,podziw, zazdrość i...