Śmieszne prezenty są ciekawym sposobem na obdarowywanie najbliższych. Takich rzeczy lepiej nie kupować osobom, których nie znamy zbyt dobrze, ponieważ bardzo łatwo popełnić podarunkowe faux pas.

Śmieszny prezent – na jaką okazję?

Prezent w formie dowcipu można zrobić na osiemnastkę, parapetówkę, dzień dziecka (szczególnie już dorosłym dzieciom), walentynki, wieczór kawalerski czy panieński, etc. Wybór jest duży. Sklepy internetowe specjalizujące się w sprzedaży śmiesznych gadżetów prześcigają się w nietypowych prezentowych propozycjach. Możemy znaleźć tam przedmioty codziennego użytku posiadające niecodzienne funkcje, np. latające ramki na zdjęcia, pojemnik na szczoteczki w kształcie zęba, uciekający budzik, papier toaletowy z nadrukowanym sudoku, długopis w kształcie kaktusa, solniczka i pieprzniczka w kształcie zabawnych figurek, zegar chodzący do tyłu.

Wśród nietypowych prezentów znajdziemy również żywą czterolistną koniczynkę w puszce – którą należy podlewać i dbać o nią jak o kwiat doniczkowy, radio pod prysznic, głośniki w kształcie szpilek (butów o rzeczywistych wymiarach), jadalne flamastry, zegar na wodę – działa dzięki temu, że go podlewamy, dozownik do mydła w kształcie nosa, projektor tęczy, akwarium dla mrówek, biurkowy dystrybutor gum do żucia i cukierków czy poduszka odtwarzająca muzykę.

Dla zakochanych doskonałe będą np. zestaw do wina składający się z korkociągów w postaci chłopca i dziewczynki, bielizna wykonana z cukierków, zakochane kubki – połączone np. w kształt serca, echoludek – przyklejany do szyby gumowy ludzik, który odtwarza krótką wiadomość głosową (którą wcześniej musimy nagrać) za każdym razem, gdy zarejestruje ruch lub czekolada do malowania ciała.

Dla osób kochających luksus też można znaleźć śmieszne prezenty - fałszywą sztabkę złota, papier toaletowy z nadrukiem banknotów, brykiet z pieniędzy. Trzeba jednak uważać by wręczenie dowcipnego prezentu nie zostało uznane za przytyk i nie sprawiło obdarowanemu przykrości.

