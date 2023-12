Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie czekają do ostatniej chwili, by przyozdobić dom na święta Bożego Narodzenia. W ich salonie stanęła nie jedna choinka a aż kilka!

Reklama

Po co tyle choinek zapytała się fanka.

Oto, co odpowiedziała Anita.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Dom Anity i Adriana pełen choinek

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazali, jak przygotowują się do świąt. Nie brakuje u nich świątecznej atmosfery niczym z bożonarodzeniowej komedii romantycznej. W ich domu stanęła duża żywa choinka, którą ozdabiali wraz z synkiem i córeczką. Internauci zauważyli, że w ich salonie znajduje się także kilka innych choinek przystrojonych bombkami. Dla niektórych to już przesada, co oznajmili w komentarzach:

Wszystko super ale po co tyle choinek

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznała, że w tym roku w domu będą mieli aż pięć świątecznych drzewek, po jednej przy pokojach dzieci, jedną w sypialni a resztę w salonie:

Kocham taki klimat i mogłabym mieć cały las

Zobacz także: Oliwia ze "Ślubu" jest zakochana? Zdradziła, czy ktoś pojawił się w jej życiu

Złośliwi komentowali świąteczne dekoracje Anity ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia":

jest kasa jest 5 choinek

Co uczestniczka ślubnego show skwitowała słowami:

Haha, powiem szczerze, że tamte choinki mamy od wielu lat, a w tym roku taką naturalna pierwszy raz Natomiast choinki są dla mnie takim symbolem świąt, że kiedy dowiedziałam się jednego dnia, że moja koleżanka ze względów finansowych nie może sobie na nią pozwolić, wysłałam do niej choinkę kurierem . Nie ważne czy mała czy duża, ale zdecydowanie robi dla mnie niesamowity klimat

Przy okazji dodała, że w przeszłości wraz z Adrianem mogli sobie pozwolić tylko na małe choinki, które podyktowane były nie tylko metrażem poprzedniego mieszkania ale także bezpieczeństwem Jerzyka i Bianki.

Teraz możemy sobie pozwolić na wymarzoną duża choinkę

Po co psuć sobie magię świąt niepotrzebnymi komentarzami. Ilość świątecznych drzewek u Anity i Adriana robi wrażenie, w tej kwestii nie przebili nawet Lewandowskich?

Reklama

Zobacz także: Ekspertka ze “Ślubu” o nowym sezonie show: "Są zmotywowani, żeby się zakochać"

Choinki w domu Anity i Adriana ze Ślubu od pierwszego wejrzenia Instagram @anitaczylija

Anita i Adrian ze Ślubu od pierwszego wejrzenia pokazali ozdoby świąteczne w domu Instagram @anitaczylija