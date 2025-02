Doda świętuje dziś 41. urodziny. W tym roku ma zamiar świętować cały miesiąc. Rozpoczęła od wyjazdu w góry. Jednak zimową aurę niedługo zamienia na azjatyckie słońce. Sieć tonie w życzeniach dla niej, a jak sama zainteresowana spędza swój wyjątkowy dzień? Pokazała nagranie. Jeden szczegół rozbawi Was do łez, chociaż... Nie wszystkim jest do śmiechu.

Reklama

Tak Doda spędza 41. urodziny

15 lutego to wyjątkowy dzień w życiu Dody. To własnie dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Jak w ostatnich latach ma to w zwyczaju, stara się spędzać ten czas na wyjazdach. Tak też było i w tym roku. Na początku wybrała się w góry, gdzie towarzyszą jej m. in. ukochane czworonogi Wofie i Foxy. Okazuje się, że mama Dody zadbała, by psiaki godnie prezentowały się podczas urodzin swojej pani. Doda nie omieszkała pochwalić się prezentem dla psiaków:

Od mamy Wandy dostaliście takie piękne kubraczki, tak? Na urodziny. Bardzo są zachwyceni. To są modele urodzeni. Entuzjazm sto.

Miny Wolfiego i Foxy'ego mówią same za siebie.

Instagram @dodaqueen

Doda o niezwykłej relacji z rodzicami

Doda nie ukrywa, że łączy ją z rodzicami bliska relacja. To, jak mówi o miłości do Pawła i Wandy Rabczewskich, jest pięknym przykładem dla wszystkich jej fanów. Rok temu, popłakała się słuchając życzeń od rodziców, które nagrali dla niej przed naszymi kamerami, a fani do dzisiaj wzruszają się tym, co tam usłyszeli.

Wzruszający film możecie zobaczyć poniżej.

Doda mogła liczyć na rodziców na każdym etapie swojej kariery. Poświęcili wiele, by mogła rozwijać swój talent, który w przyszłości zaowocował. Chociaż Paweł i Wanda Rabczewscy rzadko udzielają się w mediach, fani wyczekują na każde ich rodzinne zdjęcie. Niedawno mama Dody zrobiła furorę w mediach społecznościowych, kiedy córka pochwaliła się jej zdjęciami z młodości.

Doda szykuje serial dokumentalny

Zdecydowanie dużo smaczków z życia prywatnego i zawodowego Dody dowiemy się z nadchodzącego serialu biograficznego, który pojawi się na Amazon Prime. Artystka nie ukrywa, że udostępniła produkcji wszystkie swoje pamiętniki oraz domowe archiwum wideo, które przez lata kolekcjonowali rodzice. To niepodważalny dowód na to, że od początku wierzyli, że ich córka zajdzie wysoko. Doda podzieli się nie tylko nieznanymi faktami ze swojego dzieciństwa i nastoletniego życia, ale również opowie o swoich miłosnych przygodach. Zapowiedziała, że zaprosi do filmu swoich byłych. Niedawno Radosław Majdan potwierdził, że dostał zaproszenie do udziału w produkcji, ale nie zdecydował się wziąć w niej udziału. Doda wywołała zamieszanie wyznaniem na temat byłych w "Bliskoznacznych" Kasi Nosowskiej i jej syna Mikołaja, a fani przecierali oczy ze zdumienia, słuchając o tym, ile musiała znosić w niektórych związkach. Jednak jak sama Doda podkreśla, opowie nie tylko o tych relacjach, które zakończyły się z hukiem. W produkcji mają również wystąpić inni goście specjalni, których spotykała na swojej drodze na różnych etapach kariery i podkreśliła, że nie chce by były to tylko osoby, które są jej przychylne. Jesteście ciekawi, jak będzie wyglądał serial o Dodzie i czym zdecyduje się ostatecznie podzielić? Premiera wstępnie zapowiedziana jest na 2025 rok.

Zobacz także: