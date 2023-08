Syn Marcina Mroczka pierwszy raz u fryzjera! To WIDEO z Ignasiem was rozczuli! A co z córką Rafała? Mamy też ZDJĘCIA!

Rafał Mroczek i Marcin Mroczek, od kiedy zostali tatusiami, podbijają serca już nie tylko fanów serialu "M jak miłość", ale też innych mam i tatusiów. Zdjęcia synka Marcina Mroczka - małego Ignacego rozczulają. Ignaś wygląda jak mały blond aniołek, a niedawno tata zaprowadził go pierwszy raz do fryzjera. Zobaczcie króciutki filmik z tej wizyty, bo zachowuje się też jak aniołek :). Pierwsza wizyta u nożycorękiego! O dziwo pełen spokoj 😇 #pierwszeciecie #nowyimage #lansik #przystojniaczek #dziewczyny #sa #nasze #fajnytata Film zamieszczony przez użytkownika Marcin Mroczek (@mroczek_marcin) 26 Sty, 2017 o 7:45 PST Marcin Mroczek często pokazuje swojego pierworodnego i zachwyca się każdym krokim czy gestem malca. Ignaś już chodzi, a nawet jeździ swoim specjalnym wózko-rowerkiem. Ignacy tydzień temu skończył roczek i z tej okazji została wyprawiona cała huczna impreza! Była na niej obecna jego siostra cioteczna - mała Zosia czyli córka Rafała Mroczka. Mała ma ponad trzy miesiące i rośnie jak na drożdżach. Rafał Mroczek był przez ostatnie kilka dni w rozjazdach i nie widział swojej pociechy. Po sześciu dniach stwierdził, że córka znowu urosła. Zobaczcie jaki to już duży bobas. Rafał jest zachwycony rolą taty i chce spędzać jak najwiecej czasu z Zosią. Ja na szczęście jestem takim tatą, który nie pracuje 8 godzin dziennie i mogę być w różnych dniach, różnych godzinach z Zosią i pomagam Asi. Dzielimy się obowiązkami. Wypracowaliśmy sobie pewien schemat, jak kąpiemy, to razem. Tata później ubiera, szykuje małą do snu - powiedział w wywiadzie dla DDTVN. A Wam jak się podobają takie małe szkraby Mroczków? Zobacz także: Rafał Mroczek zachwycony urokami rodzicielstwa! W DDTVN opowiedział, jak zajmuje się córką