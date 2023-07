Joanna Opozda i Julia Wieniawa wielokrotnie nie szczędziły sobie uszczypliwości w mediach społecznościowych, a fani aktorek byli przekonani, że pomiędzy byłymi partnerkami Antoniego Królikowskiego nigdy nie dojdzie do kompromisu. Nic więc dziwnego, że najnowsze wspólne zdjęcie artystek z jednego z modnych klubów wprawiło internautów w osłupienie. To trzeba zobaczyć! Roześmiane Joanna Opozda i Julia Wieniawa na wspólnej imprezie Choć relacja pomiędzy Joanną Opozdą i jej mężem to już przeszłość, a Antoni Królikowski już zapowiada walkę o syna , to sympatycy byłej aktorskiej pary doskonale pamiętają początki zażyłości tej dwójki i kąśliwe zaczepki pomiędzy Joanną Opozdą, a byłą partnerką artysty - Julią Wieniawą. Momentem przełomowym konfliktu piękności była sytuacja, w której Julia Wieniawa oskarżyła Joannę Opozdę o kopiowanie jej stylu po tym, gdy ta pojawiła się na oficjalnej premierze w kreacji marki Epuzer. Ten sam model, tylko w innym kolorze kilka dni wcześniej wybrała również Wieniawa występując w jednym z odcinków 10. edycji programu "Top Model" . - Fajnie jest być inspiracją modową dla innych aktorek - mówiła z przekąsem Julia Wieniawa w jednym wywiadów. To rozpętało prawdziwą medialną burzę, a Joanna Opozda zaczęła wypominać Julii Wieniawie jej wykształcenie . Wszystko jednak wskazuje na to, że pomimo wcześniejszych waśni panie postanowiły się pogodzić. Zobacz także: Julia Wieniawa rozstała się z Nikodemem Rozbickim. Opowiedziała o randkowaniu w sieci Patrząc na najnowsze InstaStories Joanny Opozdy zdaje się, się, że ostra wymiana zdań pomiędzy aktorkami poszła w zapomnienie. Julia Wieniawa i Joanna Opozda świetnie bawiły się w swoim towarzystwie na imprezie w jednym z modnych klubów. Sytuacja została uwieczniona przez znajomego artystek,...