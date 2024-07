Hipnoza od zawsze budzi fascynacje. Kojarzy się z iluzjonistami, magią i wyciąganiem królika z kapelusza.

Reklama

Wielu ludzi jest zaintrygowanych tym, jak hipnotyzować innych i zmuszać ich do wykonywania poleceń. Ta wizja nie ma zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Hipnozą nazywamy pewien stan umysłu, w którym osoba bardzo mocno koncentruje się na określonych doznaniach, podczas gdy prawie wcale nie jest świadoma różnych bodźców poza nimi. Badania neurologów pokazały, że podczas hipnozy nie ulega istotnej zmianie stan świadomości pacjenta, a częstotliwość fal mózgowych nie różni się od tych u osób, które trwają w stanie czuwania. W związku z tym nie można powiedzieć, że hipnoza pozwala na osiągnięcie odmiennych stanów świadomości.

Efekty hipnozy

Po seansach hipnotycznych można zauważyć:

obniżenie ciśnienia,

przyspieszenie uczenia się,

zmianę oporności elektrycznej skóry,

zwolnienie rytmu serca.

Metodę tę stosuje się coraz częściej w lecznictwie odwykowym, a także w leczeniu lęków, przewlekłego bólu i stresu. Nie można jednak traktować jej jako remedium na wszystkie dolegliwości. Pełni bardziej funkcję leczenia pomocniczego.

Zobacz także

Podatność na hipnozę

W ciągu życia każdy człowiek ma względnie stałą podatność na hipnozę, jednak nie wszyscy są podatni tak samo. Około 25% ludzi cechuje wysoka podatność na sugestię i hipnozę, a około 20% jest niepodatna. Dlatego tak ważne jest, by hipnozę wykonywała osoba posiadająca do tego kwalifikacje i uprawnienia. Wskazane jest również wykształcenie medyczne. Zawsze seans hipnotyczny powinien być poprzedzony dokładnym wywiadem. Zdarzyć się bowiem może, że celem terapii jest redukcja stresu, a terapeuta wykorzysta do tego wizualizacje, które przywołają negatywne wspomnienia, w związku z czym efekt będzie odwrotny od oczekiwanego. Hipnoterapeuta musi też od początku zadbać o dobry kontakt z pacjentem, by ten czuł się komfortowo i miał poczucie bezpieczeństwa.

Umiejętność wprowadzania ludzi w trans wykorzystywana jest w NLP, a także jako technika perswazji i manipulacji.

Reklama