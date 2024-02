Marcin Korcz jest uważany za jednego z najprzystojniejszych aktorów w Polsce. Niebiesko oki blondyn zdobył serca wielu Polek, ale czy udało mu się znaleźć tą jedyną? Życie prywatne aktora jest owiane tajemnicą, choć ostatnio postanowił pochwalić się ślubnym zdjęciem ze znaną aktorką na Instagramie. Czy to oznacza, że serce 38-latka jest już zajęte? Sprawdźcie!

Marcin Korcz to aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, który pojawił się w wielu znanych produkcjach dzięki, którym jest nazywany jednym z najprzystojniejszych aktorów w Polsce. 38-latek dorastał w Libiążu i od dziecka interesował się sportem, a jego specjalnością były biegi długodystansowe. Z czasem jednak zaczął interesować się aktorstwem i ukończył studia w prestiżowej Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Aktor zdobył popularność, pojawiając się w takich produkcjach jak "Pierwsza miłość", "Przyjaciółki" czy "Miłość jest wszystkim". Jednak fani artysty interesują się nie tylko jego karierą zawodową, ale również i życiem prywatnym, które jest owiane tajemnicą.

Wiele fanek aktora zadaje sobie pytanie, czy Marcin Korcz ma żonę. Aktor ceni sobie swoją prywatność i nie wypowiada się publiczne na tematy dotyczące jego życia prywatnego. Nie wiadomo więc, czy aktor ma żonę i czy jest, w jakimkolwiek związku. Artysta jest jednak aktywny na swoim Instagramie, na którym obserwuje go prawie 140 tysięcy osób. Ostatnio postanowił opublikować zdjęcie ślubne u boku Poli Gonciarz. Oczywiście jest one z planu "Na dobre i na złe", gdzie ich serialowe postacie Blanka i Mario brali ślub.

To ten dzień! Dla niektórych pierwszy, dla innych… siódmy ślub… w zawodowej karierze. Ale! Emocje wciąż te same. Jeśli macie ochotę, to dajcie znać co myślicie: O pierwszym tańcu… I ewentualnie o narcystyczno egoistycznych ekscesach osób trzecich np. byłych, czy też.. niedoszłych

— napisał Marcin Korcz.