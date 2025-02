Program "Rolnik szuka żony" od wielu lat przyciąga rzesze fanów, stając się jednym z najchętniej oglądanych reality show w Polsce. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy rolników i rolniczek poszukujących miłości, a każda edycja dostarcza nowych emocji, wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji.

Reklama

W 11. edycji show duże zainteresowanie wzbudził m.in. rolnik Sebastian, który na swoje gospodarstwo zaprosił trzy kandydatki: Patrycję, Kasię i Anię. Jego relacje z uczestniczkami były pełne niespodziewanych zwrotów, a najwięcej emocji budziła znajomość z Patrycją. Co dziś ich łączy? Cała prawda wyszła właśnie na jaw!

Relacja Patrycji i Sebastiana z 11. edycji "Rolnik szuka żony"

Patrycja od początku była faworytką Sebastiana. Rolnik, przeglądając listy od kandydatek, szybko zwrócił na nią uwagę i nie ukrywał swojego zainteresowania. Ich pierwsze spotkania przebiegały w pozytywnej atmosferze, a między nimi wyraźnie iskrzyło. Jednak ku zaskoczeniu widzów, Sebastian niespodziewanie postanowił zakończyć tę znajomość i skupić się na innej kandydatce - Kasi. Ich relacja jednak nie trwała zbyt długo, gdyż Sebastian doszedł do wniosku, że Kasia nie odnajdzie się w wiejskim życiu.

Co ciekawe, po rozstaniu z Kasią, rolnik ponownie odezwał się do Patrycji, a co więcej zaprosił ją do siebie. Spędzili razem kilka dni, jednak dziewczyna zauważyła, że rolnik nie wykazuje zaangażowania w dalszy kontakt.

Patrycja z "Rolnik szuka żony" nie wytrzymała i powiedziała o Sebastianie w dniu urodzin

Od dłuższego czasu fani "Rolnik szuka żony" zastanawiali się, co dalej z Patrycją i Sebastianem. Ich relacja w programie budziła ogromne emocje, jednak po zakończeniu show długo nie było wiadomo, czy mają ze sobą kontakt.

W dniu swoich urodzin Patrycja postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości. Zorganizowała Q&A, podczas którego odpowiadała na pytania obserwatorów. Nie zabrakło tych dotyczących Sebastiana – widzowie byli ciekawi, czy ich znajomość przetrwała. Patrycja nie zwlekała z odpowiedzią i jasno wyjaśniła, jaka jest prawda.

Nie mam kontaktu z Sebastianem - odpowiedziała stanowczo.

Fani byli ciekawi, czy Sebastian zdecydował się złożyć urodzinowe życzenia, jednak odpowiedź Patrycji nie pozostawiła żadnych złudzeń.

Nie, Sebastian nie złożył mi życzeń urodzinowych - odpisała.

Jakie zmiany szykują się w 12. edycji "Rolnik szuka żony"?

W nadchodzącej, dwunastej edycji programu "Rolnik szuka żony" wprowadzono istotne zmiany dotyczące uczestników. Po raz pierwszy do udziału zaproszono nie tylko rolników i rolniczki, ale również osoby związane z innymi dziedzinami gospodarki wiejskiej, takimi jak hodowcy, pszczelarze, rybacy czy pasterze.

Informacja ta została opublikowana na oficjalnym profilu programu w mediach społecznościowych, gdzie twórcy zachęcają do przesyłania zgłoszeń. Celem tych zmian jest poszerzenie grona uczestników i ukazanie różnorodności życia na wsi. Będziecie oglądać kolejną edycję?

mat. prasowe Rolnik szuka żony

Zobacz także: