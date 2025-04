Dominika Serowska zaistniała w polskim show-biznesie jako partnerka Marcina Hakiela. W miniony wtorek para pojawiła się razem na warszawskich salonach, wzbudzając spore zainteresowanie mediów. W szczerej rozmowie z "Pudelkiem" ujawnili kulisy swojego życia prywatnego, w tym podejścia do finansów. To właśnie wtedy Serowska po raz pierwszy zdradziła, czym naprawdę zajmuje się zawodowo. Będziecie zaskoczeni.

Początkowo media obiegła wieść, że historia poznania Dominiki Serowskiej z Marcinem Hakielem zaczęła się bardzo niepozornie. Ich miłość miała rozkwitnąć w nietypowych, wręcz filmowych okolicznościach, przy straganie z czereśniami. Tancerz przypadkiem miał trafić na stoisko, gdzie Serowska sprzedawała owoce. Z pozoru zwykła transakcja szybko przerodziła się w dłuższą rozmowę, która zakończyła się wspólną kolacją i kolejnymi spotkaniami. Wszystko wyglądało jak bajka o dziewczynie "z ludu", która podbiła serce znanego tancerza.

Tymczasem w rozmowie z naszym reporterem Marcin Hakiel przedstawił zupełnie inną wersję wydarzeń.

Jednak najbardziej zaskakująca okazała się prawda o zawodowej przeszłości Dominiki Serowskiej. W rozmowie z "Pudelkiem" ujawniła, że przez długi czas pracowała w stacji TVN.

Po tej roli przeszła do działu marketingu. Obecnie skoncentrowana jest na opiece nad synem Romeo, który przyszedł na świat w grudniu 2024 roku, jednak nie wyklucza powrotu do pracy.

Aktualnie zajmuję się dzieckiem (...), jak już młody trochę podrośnie, to pewnie znowu wrócę do tego tematu, żeby zrobić to, o czym myślałam przed zajściem w ciążę

Serowska zabrała także głos w kwestii niezależności finansowej kobiet, tłumacząc: